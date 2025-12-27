Въпреки якото поскъпване! Две държави хит за празниците

Зимният туристически сезон стартира с осезаемо увеличение на цените. Между 10 и 15% е поскъпването на туристическите пакети тази година. Въпреки това много българи избират да посрещнат празниците извън страната – както в европейски градове, така и в по-топли екзотични дестинации, предава БНТ.

Най-достъпните варианти през този сезон се оказват Тунис и Египет. Цените там са сравнително стабилни, а повечето резервации са направени още през октомври. В туристическите агенции телефоните не спират да звънят, но местата отдавна са заети. Причината – предвидливите пътешественици добре знаят, че при ранни резервации отстъпките могат да достигнат до 100 лева.

„Цените в Турция се увеличиха значително в сравнение с предишни години. За сметка на това Италия, Испания, както и дестинации като Египет, Тунис и Мароко запазиха по-стабилни ценови нива“, коментира Изабелла Лориева, туроператор. По думите ѝ цените са изключително динамични и могат да се променят буквално от ден на ден в зависимост от наличността. „Затова винаги съветваме хората да резервират възможно най-рано, защото няма гаранция, че утре същият пакет ще е на същата цена“, посочва Лориева.

Седемдневните самолетни почивки до Тунис и Египет в момента варират между 1500 и 2000 лева на човек. Жителите на Югозападна България по-често избират по-близки дестинации като Сърбия и Гърция, където се предлагат основно тридневни пакети.

Русенци и варненци пък се насочват към Крайова, за да усетят аромата на канела и греяно вино на един от най-красиво украсените коледни базари в Европа.

„Харесваме най-много коледната украса и настроението на хората – то е приповдигнато и носи много емоции“, споделя Магдалена от Варна.

Според нея подобно пътуване не е ежедневие и човек може да си позволи да отдели средства за един специален ден.

Други българи залагат на по-нетрадиционни празнични дестинации. „Ще празнувам Нова година в Ливърпул с приятели“, разказва Велислава Корабова.

А Милена Данкова признава, че макар да е била на места с много сняг, днес би предпочела топло посрещане на празниците – „на морето в Австралия или във Флорида“.

За любителите на лукса и екзотиката най-скъпите дестинации за 2025 година остават Барбадос, Малдивите и Обединените арабски емирства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com