Край! Окончателно решение за първия учебен ден
Министърът на образованието се произнесе
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Министърът на образованието се произнесе
Дългата Великденска почивка засега отпада. Решават родителите
Гастрономическите работилници и вечерите с местни шефове се превръщат в търсен спомен, а не просто в туристическа екстра
Речните пътешествия стават любима тръпка на туристите
МОН съобщи неучебните дни догодина
Цените скочиха с 15%
И социалният министър признава, че гъвкавото работно време не е приложимо във всички сфери
МОН предлага 12 дни почивка за учениците по Коледа и Нова година и 10 дни за великден
Новите функции ще чертаят специални маршрути за всеки от нас
Още преди Коледната ваканция на децата да е приключила, МОН обяви новите почивки за учениците. Те започват на 5 февруари, когато ще има ден междусро...
Ето ги ваканциите за новата учебна година
Изказа се изпълнителен директор на Асоциация "Родители".
Миналата и тази година
Попълва се подробен въпросник
Нaй-мнoгo ca пoчивнитe дни oĸoлo вeлиĸдeнcĸитe и кoлeднитe пpaзници
Ето ги и датите
Коледната ваканция ще бъде от 23 декември до 2 януари
МОН обяви новите ваканции
Обявиха почивките на децата през 2023 г.
Очакванията са в периода 24 декември - 1 януари на път да тръгнат над 500 хил. българи