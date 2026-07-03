Кулинарните ваканции излизат напред - България влиза в апетитния тренд

Пътуването вече не е само самолет, хотел и лежане край басейна. Все повече туристи искат да се върнат от почивка не само със снимки, а с ново умение - от готвене и вино до занаяти, йога, спорт и оцеляване в природата. Ново проучване на Mastercard показва, че 48% от европейците планират да научат нещо ново по време на лятната си ваканция. Тенденцията е особено силна сред младите, а България се появява в нея през кулинарните преживявания и интереса към местната храна.

Почивката става преживяване с добавена стойност

Трендът вече има и свое име - skilliday, от skill-based holiday, или почивка, базирана на усвояване на умения. Според проучването 37% от европейците вече са резервирали пътуване тази година именно с такава цел. Най-активни са младите туристи - 57% от хората на възраст между 18 и 24 години и 52% от тези между 24 и 34 години вече са планирали подобно преживяване.

Причината е ясна - класическата ваканция вече не стига на всички. 51% от анкетираните казват, че пътуването е по-смислено, когато научат нещо ново, а 48% смятат, че новото умение е по-ценен спомен от сувенирите. Това обръща фокуса от покупките към преживяванията и дава шанс на малките местни бизнеси да печелят от по-автентични туристически услуги.

Кулинарията дърпа туристите

Кулинарните преживявания са сред най-търсените от европейските туристи. 28% от тях се интересуват от гастрономически работилници или курсове с местни шефове, а България е сред пазарите, които могат да се възползват от този интерес.

В България Mastercard развива темата чрез изживявания в избрани вторници от месеца и кулинарни вечери в JRE ресторанта UNICA by Priceless. Участващите шеф-готвачи Севда Димитрова, Мария Жекова, Анджела Боева и Мая Зухди представят дегустационни менюта на споделена маса, която комбинира храна, общуване и вдъхновение. Идеята е не само да се покаже кухнята като преживяване, но и да се насърчат повече жени да превърнат кулинарията в малък бизнес.

Най-желаните умения

Усвояването на нов език е начело на списъка с умения, които европейците искат да придобият в чужбина. 30% се надяват да научат достатъчно, за да проведат разговор с местните. На второ място е кулинарното обучение, а след него - производството на храни и напитки.

Топ 10 умения, които европейците искат да научат по време на пътуване през 2026 г.:

Основни фрази за разговор на нов език - 30% Кулинарни умения и готварски работилници с местни шефове - 28% Производство на храни и напитки - вино, сирене, бира - 28% Уелнес и движение - йога, медитация, танци, бойни изкуства - 25% Традиционни занаяти - грънчарство, тъкачество, дърводелство, текстил - 24% Творчески изкуства - фотография, живопис, писане - 23% Спорт - ски, сърф, катерене, туризъм - 19% Умения за оцеляване в природата - събиране на растения, ориентиране - 18% Наследствени занаяти и традиционни техники - 14% Умения за устойчив начин на живот - пермакултура, опазване на природата - 13%

Европа има различен апетит

Интересите не са еднакви навсякъде. Сърбите са най-мотивирани да учат езици - 45%, а румънците показват най-силен интерес към храната, като 41% искат кулинарни курсове. Шведите са по-любопитни към производството на храни и напитки, а словенците търсят уелнес, движение, йога, медитация и танци.

Италианците се насочват към традиционни занаяти като грънчарство, тъкачество и дърводелство. Хърватите и сърбите проявяват силен интерес към творчески умения, а украинците са най-спортно ориентирани - повече от един на четирима искат да усвоят ново спортно умение по време на пътуване.

Малките бизнеси получават шанс

Според Mastercard този тип пътувания отварят нова възможност за малките и средни предприятия в туризма. Двама от петима туристи са готови да платят повече за почивка, която им дава ново умение, особено когато преживяването е създадено или водено от местни хора.

Наталия Лехманова, главен икономист за Европа в Mastercard Economics Institute, обобщава промяната така: „Днешните туристи търсят пътувания, които оставят трайно впечатление: помагат им да създадат спомени и все по-често - мускулна памет. От правене на вино, до дърводелство, живопис и дори пермакултура - устойчивото проектиране на земеделие, жилища и общности, потребителите търсят местни бизнеси, които да им предадат вкуса на културата.“

По думите ѝ тези пътувания често извеждат туристите извън пренаселените места - към по-малки градове, села и по-слаби сезони. Това може да разпредели ползите от туризма по-равномерно, вместо приходите да остават концентрирани само в големите и най-популярни дестинации.

България може да спечели от глада за преживявания

Платформата Priceless.com вече предлага подобни формати в различни европейски държави - от правене на традиционни бонбони в Швеция до 3D принтиране в Прага. За България предстоят нови преживявания, сред които кулинарен уъркшоп с Дани Динева, винени дегустации и уроци за български сортове, исторически и занаятчийски курс във Велико Търново и farm-to-table концепция в Рила.

Това е добра новина за българския туризъм, защото страната има точно онова, което този тип туристи търсят - храна, вино, занаяти, природа и местни истории. Големият въпрос е дали бизнесът ще успее да ги пакетира като преживяване, а не само като услуга. Защото новият турист вече не пита само къде ще спи и какво ще яде, а какво ще научи, кого ще срещне и какъв спомен ще отнесе със себе си.

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