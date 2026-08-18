Ново затъмнение. Идва почти Кървавата Луна

Почти Кървавата луна идва на 28 август рано сутринта, когато сянката на Земята ще покрие около 93% – 96% от лунния диск.

Дълбокото частично лунно затъмнение се очаква с голям интерес, защото луната няма да се обагри изцяло в червено, но в огромен процент ще придобие характерния ръждив или тъмночервен оттенък.

Това е второто лунно затъмнение за тази година, което се нарича още затъмнение на Есетровата луна, защото пълнолунието е през август. Името на тази луна произлиза от индианските племена в Северна Америка.

От България ще може да се наблюдава единствено самото начало на затъмнението, непосредствено преди залеза на Луната.

В 04:24 ч. започва първата фаза, известна като затъмнение от полусянката на Земята, която ще се вижда в София до 06:51 ч. Тогава Луната ще залезе. както в столицата, така и в по-голямата част на страната.

В 07:13 ч. настъпва максималната фаза на частичното лунно затъмнение, но то ще е невидимо от България, тъй като Луната вече ще е под хоризонта. Ще може ясно да се наблюдава в много страни от Западна Европа, Африка, Северна и Южна Америка.