Лунното затъмнение носи магнитна буря
Очакват се магнитни смущения, предизвикани от слънчев вятър и изхвърляния на коронална маса
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Очакват се магнитни смущения, предизвикани от слънчев вятър и изхвърляния на коронална маса
Къде може да се види
Персеиди, планетарни срещи и три красиви пълнолуния
Започва ново начало за всички
Не всички ще бъдат видими от нашата територия
В София и други български градове затъмнението ще бъде напълно видимо
Тези дати могат да донесат силни емоционални преживявания, но същевременно да отворят вълна от вдъхновение, креативност и яснота на мисълта
От България, Република Северна Македония, Гърция и Турция явлението няма да може да се наблюдава
Спектакълът може да се наблюдавава от различни части от Европа
Онова, което е разбалансирано ще бъде преразгледано
През октомври 2023 г. ни очакват две затъмнения – слънчево и лунно
Лунно затъмнение ще може да се наблюдава от България от момента на залеза на Слънцето
Явлението ще може да се наблюдава и от България
В този ден се дава шанс да се трансформират вълнуващи ситуации
Какви са промените в небесната карта
То вещае финансови трусове
Лунното затъмнение може да се наблюдава безопасно с невъоръжено око
Новолунието ще бъде благоприятно за две зодии
Новото правителство ще осветли измамни схеми
Зрители на bTV, които успешно са заснели уникалното явление, изпратиха снимки в платформата "Аз, Репортерът"