Вселената ни готви мощни „портални дни“ преди Кървавата нощ

В очакване на есенния сезон на затъмненията, който ще започне с лунното такова на 7 септември 2025 г. в Риби,

ни очакват специални енергийни периоди, т.нар. „портални дни“.

Именно през тези периоди вероятността вашите намерения и желания да се сбъднат е значително по-висока. Според експерти, порталните дни се отличават с повишена връзка на нашата енергия с космоса, така че са идеални за работа с проявления, пише YourTango.

Тези дати могат да донесат силни емоционални преживявания, но същевременно да отворят вълна от вдъхновение, креативност и яснота на мисълта. Ако посрещнете такива дни съзнателно и се подготвите предварително, можете да превърнете мощните енергийни потоци в ресурс за вътрешна трансформация и подобряване на качеството на живот.

Затъмненията през септември 2025 г. ще се случат по оста Риби-Дева, което означава, че ще се активират теми за изцеление, продуктивност и хармония в ежедневието. В порталните дни е особено полезно да визуализирате това, което искате, да насочите енергията си към творчески проекти и да прекарвате повече време сред природата.

20-22 август

Преди първото септемврийско затъмнение енергията ще започне да се променя. През този период Луната ще напусне знака на Рак, срещайки се с Юпитер и Венера, и ще премине в Лъв, завършвайки предишния лунен цикъл и отваряйки пътя за нови начала.

Балсамовата Луна е време за почивка и възстановяване. Може да има по-малко външна активност, но психическата и интуитивната чувствителност се увеличава. Сънищата стават по-живи, а вътрешният глас звучи по-ясно от обикновено. Важно е да се доверите на тези улики.

23 август

Ключовият ден преди сезона на затъмненията е 23 август - новолунието в Дева. Експертите го смятат за най-мощния портален ден за поставяне на намерения и формиране на планове. Сега е особено важно да се прочистят стари нагласи и негативни влияния, които възпрепятстват развитието.

Енергията на Дева изисква действие и ред, така че обърнете внимание на детайлите и бъдете ориентирани към резултатите. Този ден ще ви помогне да зададете правилния тон за предстоящия сезон на затъмненията и да увеличите максимално неговия потенциал.

