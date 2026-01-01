Година на изпитания. Какво предсказват „злите очи“ за 2026-та

Астролозите предупреждават , че фините форми на негативна енергия – завист, психологически влияния или „зли очи“ – може да станат по-забележими през 2026 г. Според ведическия експерт Нирадж Джанкер, тази година е важно да разберете по-добре собствената си енергийна структура, за да защитите емоционалния си баланс и вътрешен мир.

2026 г. ще бъде белязана от значителни планетарни преходи и емоционални нулирания, които могат да повишат чувствителността към външни влияния. Основният съвет на астролога е

повишена осъзнатост за собствената енергия и защитни практики:

поставяне на граници, медитация, ежедневни ритуали, прекарване на време сред природата и работа с намерения.

Прогноза по дата на раждане

Астрологът е определил 9 групи въз основа на датите на раждане, всяка от които ще има свои собствени предизвикателства:

Активиране на лидерството (1, 10, 19, 28): Вашата увереност може да привлече завистливи погледи - споделяйте внимателно постиженията си.

Емоционални емпати (2, 11, 20, 29): Може подсъзнателно да поемате негативните емоции на други хора - слушайте интуицията си.

Разширяване на публичния образ (3, 12, 21, 30): С увеличаване на видимостта могат да се появят пасивно-агресивни реакции от страна на другите.

Индивидуалисти (4, 13, 22, 31): Новите инициативи може да срещнат съпротива - полезни са почистващи практики като солни вани или прочистване с лимон.

Комуникация и чар (5, 14, 23): Препятствия могат да възникнат дори в дигиталните диалози - пестете енергията си.

Любов и връзки (6, 15, 24): Ревността е възможна в романтичните връзки - амулет от розов кварц може да помогне за поддържане на хармония.

Духовни хора (7, 16, 25): Социалните събития може да ви натежат - медитацията и мирът сред природата ще бъдат от полза.

Стабилност и напрежение (8, 17, 26): Енергията може да привлече скрита враждебност - важно е да настоявате за своите граници.

Страстни и емоционални (9, 18, 27): Марсианската енергия може да провокира конфликти - запазете спокойствие и работете с емоциите си.

Според прогнозата на астролога, 2026 г. ще изисква повишено внимание към собствената енергия и нейните защитни механизми. Осъзнатостта и ежедневните ритуали за възстановяване ще бъдат ключът към спокоен и хармоничен живот.

