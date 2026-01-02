Голяма промяна в bTV. Това ли е новият водещ на "Преди обед"

Въпреки че "Преди обед" върна в ефир Петър Дочев и Оля Малинова, зад кулисите на bTV кипят нови разговори, пише "Уикенд".

Телевизията очевидно не смята темата за водещия състав за приключена – напротив, търси се силно име за следващия сезон, а преговорите вече са напреднали.

Според информацията най-сериозен кандидат за водеща била Ирина Тенчева, която е непозната за зрителите на "Преди обед", където обаче е гостувала многократно като коментатор в различни рубрики.

Говори се, че Тенчева има и лична мотивация – ежедневният ефир ѝ липсва, а форматът ѝ дава точно това: видимост, влияние и постоянен контакт с аудиторията.

След развода и новия си житейски етап, Тенчева често се появява на екран – но никога в 3-часово ежедневно предаване, каквото е "Преди обед". Дали ще я видим в тази роля, тепърва ще става ясно.

