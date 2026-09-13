Вече е ясно. Ето кой ще води Евровизия у нас
Въпреки, че няма официално съобщение
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Въпреки, че няма официално съобщение
Имал видимо нараснало самочувствие
Новият сезон на "Последният печели" по БНТ започва на 14 септември
Телевизионната игра се завръща с нов сезон от 14 септември
Той ще изненада фермерите с тежка и болезнена история
Митьо Маринов беше в лятна ваканция
Политици, представители на институциите и водещи компании ще се включат в морската церемония
Любимият комик ще застане начело на юбилейния десети сезон
Тази идея още не му е минала
Новият авторски проект на Нова телевизия започва на 19 май
Ето я новата му роля в предаването
Телевизията очевидно не смята темата за водещия състав за приключена
Калоферов показа нестандартния си костюм за новогодишната нощ
Той нееднократно е заявявал, че в шоуто, което води, не се търсят правилни, а първосигнални отговори
Това обяви самият актьор
Как е станала куриозната ситуация
Голям гаф и замазване в студиото
Дали това може да се осъществи
Какво направи Павел Николов
Водещата е болна и ще осъства цяла седмица