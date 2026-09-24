Трагедия: Загина обичан руски журналист и водещ

Известният руски журналист, музикален критик и телевизионен водещ Сергей Соседов е починал на 58-годишна възраст след инцидент в хотел в град Нерюнгри, Якутия. Соседов е бил там, за да участва като жури в конкурса „Перлата на Далечния Изток“, чийто финал бе планиран за 25 септември.

Майката на критика, Антонина Соседова, съобщи, че той се е подхлъзнал на стълбището в хотела, при което е паднал и е претърпял тежка черепно-мозъчна травма. На място незабавно е извикан екип на бърза помощ. Въпреки спешната хоспитализация и усилията на лекарите, той е починал по време на операция.

Според информация на онлайн изданието Mash, причината за падането може да е загуба на съзнание в резултат на откъснал се тромб. Близки до водещия разкриват, че през последните дни той се е оплаквал от здравословно неразположение и сърдечни проблеми, като състоянието му вероятно се е влошило допълнително от продължителния полет до Якутия. По думите на продуцента Сергей Дворцов, Соседов се е почувствал зле непосредствено след края на снимките.

Роднините на критика обаче отричат версията за внезапно влошаване на здравето и категорично поддържат становището, че става дума за трагичен нещастен случай.