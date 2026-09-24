Свят

Страшен скандал в Гърция след смъртта на Йоргос

Мащабни проверки в частни медицински заведения из страната разкриха редица тежки нарушения

Страшен скандал в Гърция след смъртта на Йоргос
24 сеп 26 | 14:39
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Григор Атанасов

Мащабни проверки в частни медицински заведения в Гърция разкриха редица тежки нарушения, сред които извършване на неразрешени процедури, липса на квалифициран персонал и незаконен внос на препарати. Това обяви здравният министър Адонис Георгиадис, цитиран от вестник „Катимерини“.

Националната агенция за прозрачност (NTA) е включила общо 118 обекта в списъка си за одити. В момента текат 8 проверки на терен, както и 17 отделни инспекции на доставчици на медицински услуги, задействани след подадени сигнали и жалби.

Какво откриха инспекторите?

При внезапна проверка в понеделник в лицензирана лаборатория по биопатология контролните органи са установили, че обектът работи без задължителния ръководител. На място са намерени недекларирани продукти за естетична дерматология, за които заведението прави реклама в социалните мрежи без да има съответния лиценз.

Инспекциите в други обекти разкриват още по-абсурдни практики. Разкрит е център за натуропатия, използващ апаратура за биорезонанс и хидротерапия на дебелото черво без необходимото разрешение. Медик без нужната специалност е прилагал върху пациенти вносни инжекционни пептиди и акупунктура. Частно заведение е предлагало услуги по „квантова биологична обратна връзка“, без персоналът да притежава каквато и да е призната медицинска квалификация. В дерматологична клиника инспекторите са попаднали на недекларирано устройство за транскраниална магнитна стимулация.

От Националната агенция за прозрачност съобщават, че от 2019 г. насам са извършили общо 287 одита на частни здравни заведения в страната.

Вълната от проверки бе задвижена след трагичната смърт на популярния певец Йоргос Мазонакис. Очаква се официалните заключения и евентуалните санкции да бъдат оповестени веднага след изготвянето на окончателните контролни доклади.

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Автор Григор Атанасов

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1 Коментара
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