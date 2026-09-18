Гърция дава до 10 000 евро за живот на тези места

Гърция ще плаща до 10 000 евро на семейства, които изберат да се преместят и установят в погранични райони. Специална електронна платформа за кандидатстване ще заработи през октомври, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Имерисия“.

Финансовата помощ е част от по-широка програма за демографско развитие, насочена към привличане на повече хора в районите по границата и подкрепа на местните общности.

Програмата стартира от област Еврос, която граничи с България и Турция, но постепенно ще бъде разширена и към други райони.

„През октомври отваряме платформата и ще даваме до 10 000 евро за преместването на семейства в погранични райони“, заяви министърът на социалната кохезия и семейството Домна Михаилиду пред телевизия „Антена“.

Мярката ще бъде достъпна и за гръцки граждани, които живеят в чужбина и искат да се върнат в родината си.

5000 евро годишно за Кастелоризо

Сред местата, за които вече са предвидени конкретни стимули, е остров Кастелоризо в Егейско море, разположен в близост до турското крайбрежие.

Желаещите да се установят там получават по 5000 евро годишно. Семействата с деца ще получават допълнително по 1000 евро за всяко дете.

Предвижда се още изграждането на детска градина и училище. Допълнителни стимули ще бъдат насочени към специалисти, от които районът има най-голяма нужда, включително лекари.

Целта на мерките е да се насърчи заселването и да се подкрепят районите, които изпитват най-силен демографски натиск.