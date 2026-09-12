Много зловеща следа по смъртта на Мазонакис

Разследването на смъртта на Йоргос Мазонакис придобива все по-зловещи очертания. Сред дигиталните следи, открити в иззетите устройства от медицинския кабинет в Атина, има търсения в ChatGPT как пациент със сърдечен арест може да бъде върнат към живот. Разследващите са възстановили и изтрита снимка на певеца по време на процедурата, както и заличени данни за посещението му в електронната система на кабинета. Паралелно с това се проверява кога точно е започнал сърдечният арест, защо има разминавания в показанията и дали адреналинът е бил приложен правилно.

Търсенето в ChatGPT се превърна в ключова дигитална следа

Според MEGA данните са открити при анализа на телефони и компютри, иззети от кабинета в Колонаки. Сред тях разследващите са намерили търсения в изкуствен интелект за това как се реанимира пациент след сърдечен арест. Именно времето, в което са направени тези търсения, и връзката им с последните минути на Мазонакис са сред въпросите, които властите изясняват.

Открита е и снимка на певеца, направена по време на процедурата. Тя е била изтрита от телефона, но впоследствие е възстановена от полицията. От електронния календар и софтуера на кабинета също е бил заличен записът за посещението на Мазонакис, съобщават гръцките медии.

42 минути, които променят версията

Друг важен елемент е самата машина за плазмафереза. Данните от нея показват, че е работила около 42 минути. Това влиза в противоречие с първоначалната версия, според която процедурата изобщо не е била започнала и певецът е получил сърдечен арест още при поставянето на венозен катетър.

Камери и свидетелски показания също поставят под въпрос първоначално обявения час на пристигането му. Според данни от разследването Мазонакис е бил в кабинета значително по-рано, отколкото е било посочено в първите показания. Това е особено важно, защото трябва да се установи колко време е минало между влошаването му и повикването на Спешна помощ.

Адреналинът - още едно разминаване

Разследващите проверяват и какво точно е било направено в критичните минути след сърдечния арест.

При обаждането до Спешна помощ в 16.21 часа Илиас Теодоропулос съобщил, че има пациент без жизнени показатели и извършва сърдечен масаж. По-късно той казал на спасителите, че е поставил 1 мг адреналин. След пристигането им била приложена още една доза. Не било уточнено кога точно е поставена първата инжекция.

В показанията на Йоана Гака обаче се говори за общо 5 мл адреналин. Именно тези разминавания са сред причините експертите да проверяват концентрацията, начина на приложение и времето между отделните дози. Към момента няма окончателно медицинско заключение, че неправилно приложение на препарата е причинило смъртта.

Колко време е бил Мазонакис в сърдечен арест

Особено тежък е въпросът кога реално е започнало критичното състояние на певеца.

Според адвоката на семейството данни от разговори, камери и медицинската апаратура могат да сочат, че между настъпването на сърдечния арест и повикването на Спешна помощ е минал значителен период. Точната хронология все още се възстановява.

При пристигането на екипа Теодоропулос извършвал сърдечен масаж. Самият той бил повикан в кабинета от съпругата си, която е била ангажирана с процедурата по плазмафереза.

Проверяват и квалификацията за процедурите

Под лупа е поставена и дейността на самия кабинет. Гръцки медии съобщават за проверки на професионалната квалификация и правото на участващите медици да извършват подобни процедури, както и за съмнения около представяни в публични биографии специализации. Плазмаферезата е медицинска процедура, която според специалисти изисква строг контрол и ясни медицински показания.

Появиха се и данни, че за част от предлаганите процедури в кабинета са взимани суми от хиляди евро.

Двамата лекари вече са обвиняеми

Двамата медици са привлечени под наказателна отговорност за излагане на опасност, довело до смърт. Предстои те да се явят пред съдия-следовател, докато токсикологичните, хистологичните и останалите медицински експертизи трябва да дадат решаващия отговор - има ли пряка причинно-следствена връзка между извършените медицински действия и смъртта на Йоргос Мазонакис.

Засега отделните елементи - 42-те минути работа на машината, различните часове, изтритата снимка, заличеният запис за посещението, търсенията в ChatGPT и неяснотите около адреналина - не доказват сами по себе си как е настъпила смъртта. Събрани заедно обаче, те обясняват защо гръцкото разследване вече се концентрира не само върху медицинския резултат, а върху всичко, което се е случило в кабинета преди пристигането на Спешна помощ.