30 минути обърнаха разследването за смъртта на Мазонакис

Разследването на внезапната смърт на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис влезе в драматична нова фаза. Двама лекари са задържани в Атина след многочасово претърсване на клиниката в престижния квартал Колонаки, където изпълнителят е бил малко преди да получи сърдечен арест. В центъра на разследването вече са два апарата за плазмафереза, липсата на необходим лиценз за подобна процедура и ключово противоречие - единият апарат изглежда е работил около 30 минути, докато лекарката твърди, че лечението изобщо не е започнало.

Двамата лекари бяха отведени в полицията

След приключването на обстойното претърсване на медицинския кабинет двамата лекари са били отведени в централата на полицията в Атина. „Катимерини“ съобщава, че задържането им е последвало откриването на сериозни противоречия между събраните доказателства и дадените пред разследващите показания.

Гръцкото издание посочва, че срещу тях се разглежда тежка наказателна отговорност във връзка с обстоятелствата, довели до смъртта на певеца. Разследването се води под прокурорски надзор, а окончателната правна квалификация предстои да бъде изяснена.

Апаратът е работил, а лекарката твърди друго

Най-сензационната следа идва от техниката в клиниката. При проверката са открити два апарата за плазмафереза - процедура, при която определени компоненти се отделят и филтрират от кръвта.

Според данните на разследващите единият апарат е работил приблизително 30 минути. Това поражда сериозен въпрос дали процедурата върху Мазонакис вече е била започнала.

Проблемът е, че лекарката, която го е наблюдавала, е дала различна версия. Според показанията й певецът е колабирал, преди плазмаферезата да започне. Тя е заявила пред полицията, че самата процедура не е успяла да стартира.

Именно това разминаване между показанията и техническите данни се превръща в една от най-важните линии на разследването.

Клиниката нямала право да извършва плазмафереза

Още по-сериозни въпроси поражда статутът на медицинския кабинет. Според гръцкия здравен министър Адонис Георгиадис мястото е разполагало с лиценз за обикновена медицинска практика, а не за извършване на плазмафереза.

От Атинския лекарски съюз също са посочили, че наличието и използването на подобна апаратура изискват съответните разрешителни.

Така разследващите вече трябва да установят не само дали процедурата действително е била започната върху Мазонакис, но и при какви условия е била извършвана дейността в кабинета и защо там са се намирали два подобни апарата.

Появи се и загадъчно времево разминаване

Друг детайл допълнително усложнява случая. Първоначално пред полицията е било заявено, че Мазонакис е пристигнал в клиниката около 16:00 часа. Разследването обаче е установило данни, според които певецът е бил там значително по-рано.

Гръцката спешна помощ е получила повикването за него в 16:30 часа. Така се появява времеви прозорец, който разследващите се опитват да възстановят минута по минута - кога точно е влязъл Мазонакис, какво е правено с него, кога състоянието му се е влошило и кога е потърсена спешна помощ.

Точно тези неизвестни превръщат последните часове от живота на певеца в център на полицейското разследване.

Полицията иззе компютър, документи и вещества

При многочасовото претърсване на кабинета властите са иззели компютър, множество папки с документи и различни препарати. Всички те предстои да бъдат подложени на експертни и лабораторни изследвания.

Разследващите са претърсили и жилищата на лекарите в атинския квартал Психико, както и дома на Мазонакис. Целта е да бъдат открити всякакви документи, комуникации или медицински материали, които могат да покажат какво точно е било планирано за певеца и какви процедури е получавал преди смъртта си.

Семейството спря аутопсията в последния момент

Допълнително напрежение около случая внесе и решението на семейството на Мазонакис да поиска отлагане на аутопсията, за да назначи собствен технически консултант, който да присъства на процедурата. Поради това съдебномедицинското изследване беше отложено с един ден.

Аутопсията ще бъде ключова за установяването на точната причина за смъртта и дали има връзка между настъпилия сърдечен арест и действията, извършени непосредствено преди него.

От болница „Елпис“, където Мазонакис е бил откаран с линейка, съобщиха, че смъртта е настъпила вследствие на сърдечен арест. Това обаче все още не отговаря на най-важния въпрос - какво е предизвикало фаталното състояние.

Последните минути на звездата вече са криминална загадка

Случаят, който първоначално изглеждаше като внезапна медицинска трагедия, вече се разследва като много по-сложна поредица от събития. Двама лекари са задържани, полицията открива апаратура, за която кабинетът според властите не е имал необходимото разрешение, а техническите данни не съвпадат напълно с дадените показания.

Сега експертизите трябва да установят дали Мазонакис действително е бил подложен на плазмафереза, какво точно е станало в онези критични минути и дали действия или пропуски в клиниката имат връзка със смъртта му.