30 минути обърнаха разследването за смъртта на Мазонакис
Двама лекари са задържани, след като техническите данни в клиниката влязоха в остро противоречие с дадени пред полицията показания
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Двама лекари са задържани, след като техническите данни в клиниката влязоха в остро противоречие с дадени пред полицията показания
Лечебното заведение имало разрешение за обикновен патологичен кабинет, но според здравния министър там не е било позволено да се извършва плазмафереза
Това е второ дарение на апарати за плазмафереза със средства, събрани от прокурори, следователи и служители
Пречистване на кръвта от антитела вече се прави и в "Александровска болница"