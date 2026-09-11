Тръмп хвърли ръкавицата за Иран: Не вярвам в думата „съжаление“

Доналд Тръмп даде да се разбере, че не възнамерява да отстъпва и на сантиметър от решението си за войната срещу Иран, дори ако конфликтът се окаже тежък политически товар за републиканците преди междинните избори през ноември. В интервю за Fox News американският президент заяви, че не съжалява за започнатата военна операция и че при същите обстоятелства би постъпил отново по абсолютно същия начин. Поскъпването на петрола и горивата вече се превърна в болезнена тема за управляващата партия, но Тръмп настоява, че сигурността стои над изборната сметка.

Не вярвам в думата съжаление

„Не вярвам в думата „съжаление“. Винаги можеш да се запиташ малко дали си бил прав“, каза Тръмп в интервю с водещата Лора Инграм, когато беше попитан дали войната с Иран може да навреди на републиканците на изборите.

След това президентът беше още по-категоричен. „Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих“, заяви той в предаването „The Ingraham Angle“.

Тръмп отхвърли и тезата, че част от собствената му политическа база е разочарована или деморализирана от продължаващия конфликт. Според него реакцията сред неговите поддръжници е точно обратната.

„Не мисля, че са деморализирани. Мисля, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да има ядрено оръжие“, каза американският президент.

Изборите вече хвърлят сянка върху войната

Междинните избори през ноември се превръщат във все по-важен фон на конфликта. От тях ще зависи дали Републиканската партия ще запази контрола си върху Конгреса, а рязкото поскъпване на петрола и бензина засяга пряко американските домакинства.

Именно тази тема може да се окаже една от най-опасните за републиканците в последните седмици преди вота. Войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, предизвика мащабно напрежение в Близкия изток и удари международните енергийни пазари.

Техеран отвърна със собствени атаки срещу Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази. Ударите срещу Иран и израелските операции в Ливан доведоха до хиляди жертви и разселването на милиони хора.

Тръмп пак обвини Техеран, че гледа към изборите

Президентът вече заяви, че според него Иран се опитва да влияе върху американската вътрешна политика чрез продължаването на конфликта и натиска върху енергийните пазари. Тръмп отново повтори убеждението си, че войната може да приключи непосредствено след междинните избори.

Тази теза се превръща във важна част от политическата му защита. Според нея Техеран има интерес конфликтът и високите цени на горивата да продължат достатъчно дълго, за да нанесат щети на републиканците.

В същото време критиците на администрацията поставят въпроса доколко самото решение за започване на войната не е причина за икономическия натиск, който Белият дом сега трябва да обяснява на избирателите.