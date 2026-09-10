Драмата около смъртта на гръцката звезда става голяма

Съдебномедицинската аутопсия на известния гръцки певец Йоргос Мазонакис, която трябваше да се проведе днес, беше отменена в последния момент и пренасрочена за следващите 24 часа. Изследването е от ключово значение, за да се даде официален отговор на въпроса какво точно е причинило внезапната смърт на изпълнителя.

До излизането на финалната съдебномедицинска експертиза всички съобщения за конкретния повод за фаталния изход остават непотвърдени. Кончината на Мазонакис предизвика силен шок в южната ни съседка, а медицинските власти тепърва анализират обстоятелствата около инцидента.

Според първоначалната информация певецът е получил инфаркт малко след като му е бил поставен венозен катетър за процедура, свързана с плазмафереза и терапия против стареене. Разследването трябва да изясни дали съществува пряка връзка между провежданата медицинска интервенция и настъпилата смърт.

Очаква се експертите да установят дали по време на манипулацията или веднага след нея са се развили усложнения. До приключване на отложената аутопсия и назначаваните съпътстващи лабораторни изследвания не могат да бъдат правени категорични заключения.