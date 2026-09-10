Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти

Испанското разузнаване е предупредило властите в Мароко и Сеута за призиви в социалните мрежи за масово преминаване на мигранти към испанската територия ден преди десетки хиляди души да влязат в Сеута. Това показват новоразсекретени документи на испанското правителство.

Разкритията идват на фона на обвинения към властите в Мадрид, че не са представили пълната картина за случилото се по време на безпрецедентния мигрантски наплив.

180 000 души получили призивите

На 29 юли Националният разузнавателен център на Испания (CNI) уведомил мароканските власти и администрацията на Сеута, че в социалните мрежи се разпространяват призиви мигранти да преминат границата на следващия ден.

В бележка до мароканското разузнаване CNI съобщава, че е открил групи във WhatsApp и Facebook, които насърчават мигрантите да се опитат да достигнат испанския анклав на 30 юли – „както чрез плуване, така и през граничната ограда“.

Според разузнаването посланията са достигнали до около 180 000 души.

Едно от тях гласяло: „Който иска да премине, това е последният шанс – на Деня на трона [30 юли] в 8 часа властите ще бъдат разсеяни от тържествата и парадите.“

CNI предупредил за активността в социалните мрежи и представителството на централното правителство в Сеута, както и Гражданската гвардия.

72 000 души преминали границата

На 30 и 31 юли най-малко 72 000 мигранти са преминали от Мароко към Сеута, сочат данни на кмета на града.

Повечето са успели да преминат, като са заобикаляли граничната ограда, плувайки.

При опита за преминаване са загинали най-малко 100 души, според данните на местните власти.

Макар че повечето мигранти впоследствие са се върнали, до 5000 души все още се намират във временни лагери или спят по улиците и плажовете на Сеута.

Това доведе до напрежение в испанския автономен град, разположен в Северна Африка. Местни жители изразяват опасения за сигурността, а някои са разрушавали временни убежища и са блокирали хуманитарна помощ, предназначена за мигрантите.

Санчес: „Не можеше да се предвиди“

Испанският премиер Педро Санчес продължава да настоява, че събитията от 30 юли не са могли да бъдат предвидени.

Преди това той заяви пред парламента, че не е имало „никаква информация, която да показва мащаба“ на „кризата, която щяхме да преживеем“ през последните два дни на юли.

Новите документи обаче предизвикаха остра реакция от опозицията, която обвинява правителството, че е подвело испанското общество.

Документите са част от пакет от над 40 документа на службите за сигурност, свързани с масовото преминаване към Сеута. Те бяха разсекретени от правителството след засилващия се натиск върху Санчес заради начина, по който е управлявал кризата.

В Испания широко се обсъждат и твърдения, че Мароко е изиграло роля за улесняването на преминаването.

По-рано този месец изтекъл доклад на испанската полиция изглежда е посочил възможна роля на мароканските сили за сигурност.

Санчес обаче продължава да заявява, че няма доказателства за съпричастност на Мароко.

Малко преди публикуването на документите в сряда премиерът заяви пред испанска телевизия, че „масовото пристигане на мигранти не е било очаквано“.

„Те са имали информацията“

Опозицията използва разсекретените документи, за да атакува правителството.

„Те са имали информацията. Те носят пряка отговорност за инвазията в Сеута и за загиналите“, заяви Естер Муньос от консервативната Народна партия.

Хорхе Буксаде от крайнодясната „Вокс“ написа в социалните мрежи, че документите показват, че Санчес „и неговата банда от престъпници трябва да бъдат изправени пред Върховния съд за държавна измяна и престъпления срещу сигурността“.

Правителството от своя страна продължава да настоява, че е действало според информацията, с която е разполагало в момента.

Външният министър Хосе Мануел Албарес заяви, че не му е известен доклад, който да е могъл да предвиди мащаба на случилото се на 30 юли.

Източник от правителството посочи, че публикуваните документи „показват, че наличната преди масовото преминаване информация не е позволявала да се предвиди мащабът, до който ще достигне кризата, нито да се подготви необходимата реакция в достатъчно кратък срок“.

„Това не беше предупреждение“

Мигел Анхел Перес Триано, представителят на централното правителство в Сеута, коментира разкритията за съобщенията, изпратени от CNI до неговата служба в деня преди масовото преминаване.

„WhatsApp съобщенията от 29-и не представляват предупреждение или доклад. Това не е нищо повече от обмен на информация“, заяви той.