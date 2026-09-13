Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
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Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Испанската социалистическа партия спечели регионалните избори в неделя. Тя запази бастиона си в провинция Андалусия, а лявата антилиберална партия Под...
София. Един от активните участници във февруарските протести Янаки Ганчев създаде Народна партия, съобщи БНТ. На учредителното събрание той беше избра...
Янаки Ганчев твърди, че това ще е "интернет партия от нов тип"