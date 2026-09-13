Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Следете всички новини, анализи и коментари за Северна Африка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Кадри от плажа предизвикаха гняв сред местните жители, които настояват за разследване и наказания
Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни
Между 3000 и 5000 мигранти все още са блокирани в испанския анклав, а Брюксел настоява за по-силен натиск върху Мароко
Евродепутат се укри в бар
Световните погледи са вперени във завръщането на Северна Африка
Очаква се видимостта да се подобри в четвъртък
Дроновете камикадзе представляват заплаха за геостратегическия баланс
Около 40 имигранти, плавали с надуваема лодка, са се удавили в неделя, опитвайки се да стигнат от Северна Африка до италианския остров Сицилия. Предст...
Трябва да се намери баланс между диференцирания подход и регионалната интеграция Брюксел. Ръководителят на българската делегация в ЕНП и зам.-председ...
Триполи. Либийското правителство призова ООН и международната общност да помогнат в борбата му срещу тероризма, предаде Ал Джазира. Молбата идва след...
Рим. Италианският флот е спасил повече от 1100 имигранти от девет големи сала във водите южно от Сицилия, предаде Ройтерс. Патрулни хеликоптери са за...
София. От Министерство на външните работи предупредиха българите да не пътуват в страните от Близкия изток и Северна Африка заради тежката ситуация в...