Това не са хора! Мигранти пребиха до смърт малко делфинче в Сеута

Видео от испанския анклав Сеута в Северна Африка предизвика възмущение, след като показва как група мигранти и младежи изваждат от морето малко делфинче и го вдигат над главите си, докато хора наоколо ликуват, съобщава Fox news.

Според разпространяваните кадри животното се е приближило прекалено близо до брега на плажа Ел Трампулин, където група мъже го е извадила от водата.

На видеото се вижда как няколко души държат делфинчето, а присъстващите ги наблюдават и някои от тях ги насърчават. Сцената предизвикала остър конфликт с местни жители, които се опитали да спрат случващото се.

По информация, цитирана от местни жители и медии, един от мъжете е ударил животното по главата с пръчка. Във видеото се чуват хора, които викат „не“, докато други продължават да се радват на случващото се.

В крайна сметка някой взел делфинчето и го върнал във водата. Според разпространените твърдения обаче животното вече е било смъртоносно ранено.

На 2 септември 2026 г. дезориентирано делфинче е било забелязано близо до брега на плажа Трампулин в Сеута.

Надя Гарсия Гомес, която обяви петиция с искане замесените да бъдат арестувани, определи случилото се като „крайна и неоправдаема жестокост“.

Тя твърди, че очевидци и местни медии са съобщили, че животното е било третирано „като предмет“ и е било ударено силно по главата с пръчка, което е довело до смъртта му.

Гомес подчертава, че делфините са защитен вид съгласно испанското и европейското законодателство. Жители на Сеута настояват за наказателно преследване на участниците в инцидента, както и за тяхното експулсиране от страната.

Случаят се разиграва на фона на продължаващото напрежение в Сеута заради безпрецедентния миграционен натиск от съседно Мароко.

През юли над 70 000 мигранти преминаха към малкия испански анклав. Повечето впоследствие се върнаха в Мароко, но хиляди останаха в Сеута.

Част от местните жители настояват централното правителство в Мадрид да предприеме по-твърди мерки и да ускори депортациите.

Само седмица преди инцидента разгневени жители на Сеута са разрушили палатки и временни убежища на мигранти, разположени край плажа.