Това не са хора! Мигранти пребиха до смърт малко делфинче в Сеута
Кадри от плажа предизвикаха гняв сред местните жители, които настояват за разследване и наказания
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Кадри от плажа предизвикаха гняв сред местните жители, които настояват за разследване и наказания
Кучетата били вързани с вериги, част от тях имали рани, а в загражденията са открити и тела на животни
Монтана. 34-годишният Н.В. застрелял куче на детска площадка, която се намира в центъра на Лом, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Той...