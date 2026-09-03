27 дни в океана: Бебе и над 80 мигранти загинаха в морска трагедия край Канарите

Над 80 мигранти, сред които четири жени и бебе, се смята, че са загинали след близо месец, прекаран в опасни условия в Атлантическия океан. Лодката, с която те са тръгнали от Гамбия, е била открита край испанските Канарски острови след 27 дни в морето.

В сряда, 2 септември, около 18:40 ч. местно време испанската служба за морско спасяване е получила сигнал за импровизирана лодка, носеща се на около 65 морски мили югозападно от Аргинегин – град на брега на остров Гран Канария.

Към мястото е изпратен спасителният кораб Guardamar Urania. Малко след 23:00 ч. екипажът е успял да спаси 44 мъже от Субсахарска Африка.

Условията в морето обаче са били изключително тежки. Вятърът е достигал около 20 възела, а вълните са били високи над 2,5 метра. Заради опасното време спасителите не са успели да извадят пет тела, открити на борда.

Трима от спасените мъже са били в критично състояние и са транспортирани по въздух до болница на Гран Канария.

В 4:40 ч. на следващата сутрин спасителният кораб е достигнал пристанището в Аргинегин. Там са слезли 41 оцелели.

Според данни, цитирани от BBC и The Independent, лодката вероятно е напуснала Гамбия почти месец по-рано с 127 души на борда.

Малено Гарсон, ръководител на испанската благотворителна организация Caminando Fronteras, която помага на мигранти, заяви пред BBC, че при опасното пътуване са загинали 83 души.

Организацията потвърди пред The Independent, че сред жертвите са четири жени и едно бебе.

„През този период, както можете да си представите, многобройни членове на семействата се обаждаха отчаяно, страхувайки се от най-лошото. В крайна сметка трагедията беше потвърдена“, заяви представител на Caminando Fronteras пред изданието.

„Говорим за повече от 80 жертви“, допълни той.

Опасният маршрут от Западна Африка към Канарските острови е сред най-смъртоносните мигрантски пътища в света. Въпреки огромния риск мигранти продължават да се качват на малки и често негодни за дълго плаване лодки, за да достигнат испанските острови.