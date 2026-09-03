Синовете на Тръмп влизат в гигантски проект за волфрам в Казахстан за близо $2 млрд.

Близо 2 милиарда долара може да достигне стойността на мащабен проект за добив и преработка на волфрам в Казахстан, разработван от американската компания Cove Capital. Чрез корпоративната си структура дружеството е свързано с Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп.

Проектът е част от усилията на САЩ да си осигурят достъп до стратегически суровини извън Китай. Волфрамът е сред металите, определени от Вашингтон като критични за американската икономика и сигурност.

Практическата фаза на проекта започна в края на миналата седмица с церемония в находището Северен Катпар в Шетския район на Карагандинска област.

Планът обхваща находищата Северен Катпар и Горен Кайракти, както и изграждането на преработващи мощности и минно-металургичен комплекс.

Американски контрол, казахстанско участие

Cove Kaz Capital Group, част от базираната в САЩ Cove Capital, притежава 70% от Severny Katpar.

Останалите 30% са собственост на казахстанската държавна минна компания Tau-Ken Samruk – дъщерно дружество на държавния холдинг Samruk-Kazyna.

Находището Северен Катпар съдържа около 71,4 милиона тона волфрамова руда, включително приблизително 142 000 тона волфрамов триоксид. Средното съдържание на волфрамов триоксид в рудата е 0,234%.

От юли компанията подготвя площадката за допълнителни проучвания. Паралелно с това е започнала подготовката на окончателното проучване за осъществимост (DFS), което трябва да бъде завършено до края на 2027 г.

Именно това проучване ще определи окончателните параметри на добива и преработката и ще послужи като основа за финалното инвестиционно решение.

От $1,1 млрд. към близо $2 млрд.

Първоначалната оценка за необходимата инвестиция е била 1,1 милиарда долара, като от тях 900 милиона долара е трябвало да бъдат финансирани от Американската експортно-импортна банка.

Впоследствие оценката е нараснала до 1,6 милиарда долара.

Сега главният изпълнителен директор на Cove Kaz Capital Group Доминик Хийтън заяви, че общите разходи за разработването на Северен Катпар и Горен Кайракти, включително необходимата инфраструктура и съоръжения, вероятно ще бъдат „по-близо до 2 милиарда долара“.

Окончателната стойност ще бъде определена през 2027 г. след приключването на DFS.

Според Данияр Идрисов, главен директор по бизнес развитието на Tau-Ken Samruk, Cove Capital е поела ангажимент да осигури 100% от договорената инвестиция от 1,1 милиарда долара.

Казахстанската компания запазва своя дял от 30% в Severny Katpar и участва в проекта чрез предоставянето на лиценз за добив, без да е задължена да осигурява парично финансиране.

Две предприятия и цял минно-металургичен комплекс

Американският инвеститор трябва да изгради две преработвателни предприятия и минно-металургичен комплекс.

Ангажиментът му не се изчерпва със строителството. Компанията трябва да осигури въвеждането на съоръженията в експлоатация, достигането на проектния капацитет и трансфера на необходимите технологии.

Производството на волфрам е планирано да започне през 2030 г.

Очаква се Северен Катпар да достигне средно годишно производство от около 5000 тона волфрам. По думите на Хийтън ще бъдат необходими между 12 и 18 месеца от началото на производството, за да бъде достигнат пълният проектен капацитет.

Проектът предвижда добив и на мед, бисмут и молибден. Според Хийтън продажбата на тези метали като концентрати в Казахстан ще помогне за намаляване на общите разходи по производството на волфрам.

Защо волфрамът е толкова важен

Интересът към проекта идва на фона на засиленото внимание на САЩ към критичните минерали.

Волфрамът се използва за производството на специални сплави и материали за високотехнологични и отбранителни приложения. Металът е определен като критичен за САЩ, а Вашингтон се стреми да намали зависимостта си от китайските доставки.

Китай е най-големият производител на волфрам в света.

Затова разработването на находище в Казахстан има значение не само за местната икономика, но и за американските усилия да диверсифицират достъпа си до стратегически суровини.

Хиляди работни места

По предварителни оценки на инвеститора проектът може да създаде между 1900 и 2500 директни работни места.

Допълнително се очакват между 1500 и 2000 позиции, свързани с поддръжката на съоръженията и дейността на подизпълнители.

Така общият ефект върху заетостта може да достигне между 4000 и 5000 работни места, посочва Хийтън.

Ако проектът бъде реализиран според настоящия график, Казахстан ще се превърне в един от важните нови източници на волфрам за световния пазар – а американският капитал ще има ключова роля в разработването му.