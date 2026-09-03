Покушение срещу руски генерал, обвинен за „Охматдит"

Руският генерал-майор Николай Варпахович е бил тежко ранен при стрелба край дома си в Саратовска област. Нападението е извършено сутринта на 3 септември в селището Пробуждение, което се намира в непосредствена близост до Енгелс.

Варпахович е командир на 22-ра гвардейска тежка бомбардировъчна авиационна дивизия на руските Въздушно-космически сили. Украинските власти го обвиняват във връзка с ракетния удар по детската болница „Охматдит“ в Киев на 8 юли 2024 г.

Информацията за покушението е потвърдена от няколко руски източника, сред които каналите „База“, Mash и Shot, близки до силовите структури. Руският Следствен комитет е образувал наказателно производство за покушение срещу живота на военнослужещ, съобщава „Коммерсант“.

Нападателят го причакал пред дома

Според руските медии неизвестен мъж пристигнал с мотоциклет пред частния дом на генерала. Лицето му било скрито под каска.

Когато видял Варпахович, нападателят открил огън.

Генералът е получил две огнестрелни рани, а при стрелбата е бил засегнат и неговият шофьор.

По информация на „База“ Варпахович е бил откаран в болница в тежко състояние. Според непотвърдени данни той е ранен в областта на главата и корема, а състоянието му е критично.

Нападателят е успял да избяга и се издирва.

За стрелбата съобщава и The Insider, който също посочва, че мишена на нападението е бил именно генерал-майор Николай Варпахович.

СБУ го обвини само три дни преди покушението

Само три дни преди стрелбата – на 31 август – украинската Служба за сигурност (СБУ) и Офисът на главния прокурор обявиха задочно подозрение срещу Варпахович във връзка с ракетни удари по цивилни обекти.

Според официалното съобщение на СБУ Варпахович е командир на 22-ра тежка бомбардировъчна авиационна дивизия. Украинското разследване твърди, че именно подразделения на далечната авиация под негово командване са изстреляли крилата ракета Х-101 от стратегически бомбардировач Ту-95МС, която е поразила детската болница „Охматдит“ в Киев на 8 юли 2024 г.

Връзката на дивизията с атаката срещу болницата е посочена и в санкционните документи на Европейския съюз.

В тях Варпахович е определен като командир на 22-ра гвардейска тежка бомбардировъчна авиационна дивизия, базирана на авиобаза „Енгелс-2“. Посочва се, че през юли 2024 г. ракета Х-101, изстреляна от дивизията, е поразила „Охматдит“.

„Енгелс-2“ е ключова база на руската стратегическа авиация

Варпахович командва формирование от руската далечна авиация, базирано на авиобаза „Енгелс-2“ в Саратовска област.

Базата се използва от руската стратегическа авиация, включително от стратегически бомбардировачи Ту-95МС.

Засега няма официална информация кой стои зад покушението срещу генерала и какъв е мотивът на нападателя.

Няма и данни от руските власти, които да свързват стрелбата с обвиненията, отправени срещу Варпахович от украинските власти.

Разследването продължава.