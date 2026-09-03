Става все по-опасно: Ел Ниньо ни разказва играта

Явлението може да се окаже най-силното от повече от 70 години и да продължи до февруари 2027 г., носейки суши, пожари, наводнения и мощни тайфуни

Светът навлиза в „опасна зона на екстремно време“, тъй като последиците от Ел Ниньо вече започват да се усещат в различни части на планетата. За това предупреди генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Последните данни на Световната метеорологична организация (СМО) показват, че природното явление може да се превърне в най-силния Ел Ниньо от повече от 70 години насам. Очаква се ефектите му да продължат поне до февруари 2027 г.

Ел Ниньо променя атмосферните модели в глобален мащаб. В някои райони води до суша, докато други се сблъскват с по-силни тайфуни и наводнения. Явлението може да повиши температурите в определени части на света, наслагвайки се върху продължаващото затопляне, причинено от човешката дейност.

„Ел Ниньо се увеличава пред очите ни. Науката не оставя място за съмнение: планетата навлиза в неизследвани води и тези води се нагряват“, заяви Гутериш.

Температурите в Тихия океан се изстрелват

Ел Ниньо е естествено климатично явление, което се развива в Тихия океан и е свързано с промени във ветровете. То позволява на топлите води да се придвижват на изток и освобождава огромни количества топлина в атмосферата.

Температурите на морската повърхност в централната и източната част на тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци – ясен знак, че явлението се засилва. В ключовия район за наблюдение температурите вече са с повече от 2 градуса над средните за последните седмици.

Прогнозите обаче сочат, че това може да е само началото. Температурата на морската повърхност може да се доближи до 4 градуса над нормата.

Ако прогнозата се сбъдне, това ще бъде най-силният Ел Ниньо поне от 1950 г. насам, при това вероятно с голяма разлика спрямо предишните подобни явления. Под повърхността на океана ситуацията е още по-екстремна – на места температурите са над 8 градуса над средните.

По-високи от обичайните температури на морската вода се очакват и в Индийския океан, тропическия Атлантик и край части от австралийското крайбрежие.

Генералният секретар на СМО Селесте Сауло предупреди, че Ел Ниньо може да нанесе „огромен удар“ върху общности и икономики по света.

Заради очакваните екстремни явления организацията е предприела мащабна мобилизация, за да достигнат прогнозите до възможно най-много хора и общности. В редица държави вече са укрепени системите за ранно предупреждение и е започнало предварително разполагане на медицинска помощ. Силата на настоящото явление обаче предизвиква сериозни опасения, особено за най-уязвимите групи.

Австралия се готви за нов удар

Австралия е сред държавите, които следят с особено внимание развитието на Ел Ниньо заради богатия си морски живот и зачестилите през последните години морски горещи вълни.

Според д-р Алистър Хобдей, главен изследовател в австралийската научна агенция, Ел Ниньо е естествено явление, но често носи именно онези екстремни горещини, които допринасят за тежки природни бедствия.

Прогнозите показват, че Големият бариерен риф вероятно ще бъде пощаден от най-тежките условия тази година, което ще даде на коралите повече време за възстановяване.

В Южна Австралия обаче ситуацията е много по-тревожна.

При последната силна морска гореща вълна в Южна Австралия и Тасмания са били регистрирани гладни пингвини, масова смърт на риба, задушаващи цъфтежи на водорасли и нашествия на медузи. Хобдей признава, че е сериозно обезпокоен, защото сегашното явление се очертава като безпрецедентно.

Австралия наскоро въведе системи за ранно предупреждение при морски кризи. Те дават възможност навреме да бъде осигурена финансова помощ за рибарството, да бъдат преместени ключови морски видове и да се засили наблюдението на коралите.

Суша, пожари и удар по световната търговия

СМО очаква през следващите месеци сериозни промени в режима на валежите. По-сухо от обичайното време се прогнозира в големи части от Югоизточна Азия, Централна Америка и северните райони на Южна Америка. Това увеличава риска от суши и горски пожари.

Последиците вече се усещат в Индонезия. Там пожарите са изпепелили повече от 107 000 хектара земя през настоящия сух сезон, който тази година се очаква да бъде по-дълъг.

Жител на Централен Калимантан разказва, че пожарите продължават повече от месец.

„Димът стана доста гъст. Когато излезем навън, очите започват да ни парят. Миризмата на дим също е много силна“, разказва Дарвин Роми.

Индонезийските власти използват самолети за изкуствено предизвикване на валежи, с които да се опитат да потушат пожарите. Правителството е обещало допълнителни ресурси, а десетки хора са били арестувани по подозрения, че използват огъня за разчистване на земя.

Ел Ниньо може да удари и световната търговия.

От четвъртък броят на корабите, преминаващи през Панамския канал, ще бъде намален с повече от 10% заради очаквания спад на валежите. Около 14 000 кораба годишно използват изкуствения воден път, който е не само ключов маршрут за световната търговия, но и носи на Панама около 3 млрд. долара годишно.

Китай очаква седем тайфуна

На другия край на климатичния спектър са районите, които ще получат повече валежи и ще бъдат изложени на по-голям риск от наводнения и свлачища.

Китай очаква седем тайфуна да достигнат сушата през тази година, което местни експерти свързват с ефектите от мощния Ел Ниньо.

Само през юли страната е била засегната от три тайфуна – Бави, Ноул и Мейсак, които са отнели живота на десетки хора.

През август повече от 1 милион души са били принудени да напуснат домовете си заради тайфуна Делфин, донесъл проливни дъждове и силни ветрове.

По-влажно от обичайното време се очаква и в части от Източна Африка, Южна Бразилия и южните части на САЩ, което увеличава опасността от наводнения.

Перu и Южна Америка също са под заплаха

Перу е особено уязвимо заради разположението си на източния бряг на Тихия океан.

В миналото части от Перу, Еквадор и Бразилия са преживявали значително увеличение на валежите по време на Ел Ниньо. Това е водело до внезапни наводнения и свлачища, особено в градовете, където водата трудно се оттича.

Мигел Арестеги от организацията Practical Action, която помага на държавите да се подготвят за екстремно време, призова тревогата да не се превръща в паника.

„Ние сме сериозно обезпокоени, но тази тревога трябва да се превърне в подготовка, а не в паника“, заяви той.

Организацията работи с партньори за подобряване на достъпа до системи за ранно предупреждение, включително информация за нивата на реките, риска от наводнения и прогнозите за времето.

В края на миналия месец САЩ обявиха, че изпращат кораба USNS Comfort към бреговете на Перу, за да осигурят допълнителна медицинска помощ и техническо оборудване, когато Ел Ниньо достигне пика си.

Арестеги обаче предупреждава, че Ел Ниньо „не идва във вакуум“. Според него съществуват по-дълбоки структурни проблеми, които правят последствията от природните явления по-тежки – например жилища в рискови райони, нестабилни системи за водоснабдяване и канализация и слаба здравна система.

Климатичната промяна усилва риска

Всички тези процеси се развиват на фона на дългосрочното затопляне, причинено от човешката дейност. Това може да направи последиците от Ел Ниньо още по-тежки.

Някои учени смятат, че климатичните промени дори могат да усилват Ел Ниньо, но засега това не е научно установено със сигурност.

СМО очаква въздействието върху времето да се усеща далеч през 2027 г., а предупреждението на ООН е ясно: светът трябва да се подготви за период на по-чести и по-тежки екстремни явления.