Става все по-опасно: Ел Ниньо ни разказва играта
ООН предупреждава за суши, пожари, наводнения и мощни тайфуни
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ООН предупреждава за суши, пожари, наводнения и мощни тайфуни
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
Има още, ще ги обезвредят най-скоро
Двама души са загинали
Пожарите са извън контрол, армията е мобилизирана, а властите с предупреждение
Дъждът невинаги спасява – ето кои са най-разпространените заблуди
Ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да обсъдят мерките
Расте и броят на удавените
Учени предупреждават, че може да донесе екстремни жеги, суши, наводнения и нови температурни рекорди по света
Одитът ще проследи как са изразходвани средствата за горските пожари в периода 2024–2026 г.
Пожари изпепелиха над 100 000 дка гори
Площта на горските пожари в Сибир надхвърля 1,5 милиона хектара по данни от тази сутрин
Използват за наблюдение кули на мобилните оператори Имаме пълна готовност за реакция при горски пожари, каза директорът на Югозападно държавно предпр...
Близо 3 000 души бяха евакуирани в Испания заради горските пожари, които бушуват в страната. Обхванати от пламъци са над 50 квадратни километра земя,...
Големите горски пожари в Австралия не стихват. Огнеборците продължават да се борят с пламъците за пореден ден. До момента най-тежката огнена стихия от...
223 пъти огнеборци са гасили пламъци заради човешка небрежност