Над 2000 жертви! Смъртоносната жега удари Европа, идва нова вълна

Рекордната гореща вълна, която обхвана Европа в края на юни, вече взематежки жертви. Само за една седмица във Франция са регистрирани 2025 повече смъртни случая, а здравните власти предупреждават, че реалният брой вероятно е още по-висок.

Според френското здравно министерство смъртността между 22 и 28 юни е нараснала с близо 30% спрямо предходната седмица. Особено тревожно е увеличението сред хората над 45-годишна възраст. Само в района на Париж броят на починалите е скочил с 62%.

Франция преживя най-горещия си ден, измерван някога като средна температура за цялата страна. На 24 юни термометрите в Париж достигнаха почти 41 градуса, а половината от страната беше поставена под най-високата – червена – степен на предупреждение за опасни жеги.

Белгия и Нидерландия също отчитат стотици жертви

Последиците от екстремните температури не се ограничават само до Франция.

В Белгия са отчетени 1222 извънредни смъртни случая, което е с 39% повече от обичайното за периода. Почти половината от починалите са хора на възраст над 85 години. Здравните власти определиха ситуацията като безпрецедентна.

В Нидерландия необичайно високите температури са довели до около 480 допълнителни смъртни случая, като повечето жертви също са били на възраст над 80 години. В някои райони температурите доближиха 40 градуса.

Расте и броят на удавянията

Горещините водят и до рязко увеличение на инцидентите във водата.

Френският министър на вътрешните работи съобщи, че от 18 юни насам 72 души са загинали при удавяне, след като са потърсили спасение от жегата в морето, езера и реки.

Нова гореща вълна вече е на прага

Метеоролозите предупреждават, че изпитанията далеч не са приключили.

Според прогнозите мощен антициклон се разширява от района на Азорските острови към Португалия, Испания и Франция. През почивните дни температурите отново ще започнат да се покачват, като в Южна Франция се очакват стойности до 40 градуса, а около Бордо, Тулуза и Ажен – между 36 и 37 градуса.

Френската метеорологична служба вече издаде червен код за опасност от горски пожари в южните райони на страната.

Хиляди пожари и евакуации

От началото на летния сезон във Франция са избухнали близо 7000 горски пожара, които са изпепелили около 8700 хектара земя.

Само в четвъртък близо 3000 души бяха евакуирани, след като голям пожар избухна край град Сент-Мари-ла-Мер и бързо се разпространи към Кане-ан-Русийон.

Европа се затопля най-бързо

Според европейската служба за наблюдение на климата Copernicus, Европа е континентът, който се затопля най-бързо в света – приблизително два пъти по-бързо от средното за планетата.

Учените предупреждават, че изменението на климата води до все по-чести и по-продължителни горещи вълни, увеличава риска от суши и горски пожари и поставя под все по-силен натиск водните ресурси на континента.

Докато Европа се готви за нова вълна от екстремни температури, подобна ситуация се наблюдава и в Съединените щати, където милиони хора посрещат празниците около Деня на независимостта при опасни жеги и висока влажност.

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