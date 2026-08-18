Путин остана без любимото си шоу на Червения площад

Москва отмени един от най-зрелищните си военни спектакли само четири дни преди началото му, а причината, макар и официално неназована, идва от небето. Международният военно-музикален фестивал „Спаската кула“, който трябваше да започне на Червения площад на 21 август, е отложен за 2027 г., съобщава „Политико“.

Решението идва непосредствено след една от най-мащабните украински атаки с дронове срещу Москва и околностите й. За едно от най-демонстративните военни събития на Владимир Путин това е едва второто отменяне от създаването му.

Празникът на Путин изчезна за часове

„Спаската кула“ се провежда на Червения площад от 2007 г. и е създаден по инициатива на Путин. Всяка година той събира военни оркестри и почетни караули пред стените на Кремъл, а в първите години сред участниците има състави от Европейския съюз, Канада и Австралия. След началото на руската инвазия в Украйна международното участие силно намалява.

„Политико“ поставя фестивала сред най-важните военни спектакли на Русия редом с парада за Деня на победата на 9 май и честванията за Деня на военноморския флот в Санкт Петербург. Досега „Спаската кула“ е била отменяна само веднъж - през 2020 г. заради пандемията от Ковид-19.

Организаторите казаха всичко, без да кажат нищо

Официалното обяснение е необичайно кратко. „Поради обстоятелства извън контрола на организаторите 18-ият Международен военно-музикален фестивал „Спаската кула“ се отлага от 2026 за 2027 г.“, се казва в съобщението на организаторите. Новите дати ще бъдат обявени допълнително.

Нито дума няма за украинските дронове. „Политико“ обаче обръща внимание, че решението идва на фона на рязко засилените удари срещу руската столица, а само ден по-рано Москва и околностите й преживяха една от най-тежките въздушни атаки от началото на войната.

Над 600 дрона и огромен пожар край Москва

По данни, цитирани от западни медии, Украйна е изпратила над 600 дрона към Москва и Московска област при мащабната атака през нощта срещу 16 август. Руските власти определиха удара като един от най-големите срещу региона, а един човек загина. Ударен беше и огромен логистичен център на най-големия руски онлайн търговец Wildberries край Подолск.

Wildberries се превърна в една от постоянните мишени на украинската кампания през последните седмици. Украйна обвинява компанията, че чрез нейната инфраструктура се продават и разпространяват стоки с двойно и военно предназначение, докато Москва отхвърля тези твърдения. Асошиейтед прес съобщава, че през юли и август са били атакувани редица складове на компанията в различни части на Русия.

Червеният площад започна да опустява

„Спаската кула“ не е първото голямо събитие в сърцето на Москва, което войната променя. През юни традиционният концерт за Деня на Русия беше махнат от Червения площад за първи път от 23 години и преместен в много по-малка закрита зала. Официална причина отново не беше съобщена, но решението дойде след поредица от украински удари по Москва.

Още по-показателен беше 9 май. Парадът за Деня на победата се проведе в силно намален вид и за първи път от близо две десетилетия по Червения площад не преминаха традиционните колони от танкове и друга тежка военна техника. Руските власти признаха, че форматът е променен заради оперативната обстановка и опасността от украински атаки.

Напрежението тогава стигна и до Доналд Тръмп. След американско посредничество Русия и Украйна се съгласиха на тридневно прекратяване на огъня около 9 май, което намали опасенията от удар по време на парада. Володимир Зеленски дори издаде ироничен указ, с който „разреши“ провеждането му и обяви Червения площад извън обсега на украинските оръжия за този период.

Сега падна и „Спаската кула“

Новото отменяне идва в момент, когато украинските далекобойни атаки все по-често достигат Москва и принуждават летищата около столицата временно да спират работа. В нощта срещу 18 август отново бяха отчетени дронове към Москва, а полетите на Домодедово, Внуково и Жуковски бяха временно ограничени, съобщава „Гардиън“.

Официалният сайт на „Спаската кула“ вече показва само едно съобщение за 2026 г. - фестивалът няма да се състои и следващото му издание е преместено за 2027 г.