Полет FZ1073 на Flydubai: Пилотът герой проговори за кошмара в небето

Индийският капитан Смит Мачхар разкри как е успял да отвори вратата на пилотската кабина по време на полет FZ1073 на Flydubai от Дубай за Тел Авив, давайки възможност на пътниците да нахлуят и да спрат рязкото снижаване на самолета. Инцидентът, предизвикан от нападение на неговия втори пилот (и пилот-инструктор), принуди машината да извърши извънредно кацане в Саудитска Арабия.

Във видеоразговор с индийския министър-председател Нарендра Моди, цитиран от BBC, капитан Мачхар разказа, че въпреки тежките си наранявания и продължаващата атака, е направил последен опит да отключи вратата отвътре, когато осъзнал критичното пропадане на самолета. Тяхната бърза реакция, заедно с намесата на екипажа и пътниците, овладява ситуацията, след като машината вече е изгубила над 5200 метра височина около два часа след излитането.

Индийският премиер Моди изрази гордостта на цялата страна и похвали капитана за неговия кураж, хладнокръвие и бързи действия, спасили десетки животи. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху също приветства пилота като „истински герой“.

Първоначално Мачхар е приет в болница в саудитския град Табук, а по-късно е транспортиран с медицински хеликоптер до Абу Даби. По данни на индийското посолство в ОАЕ състоянието му е стабилно и той се възстановява успешно. Самият той споделя с оптимизъм, че гледа на възстановяването си като на процес, през който ще премине с търпение, за да се завърне отново във форма.