В наше село е празник. Назначиха на работа герой от САЩ 94
И написаха "Добре дошъл!"
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И написаха "Добре дошъл!"
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