Салах отново подлуди цял Египет

Мохамед Салах отново бе герой за Египет и донесе втора победа на родината си за Купата на Африка.

Звездата на Ливърпул, чието бъдеще на "Анфийлд" е под сериозен въпрос , вкара единственото попадения при победата на Египет с 1:0 над ЮАР.

Така Египет събра 6 точки след първите си два мача за Купата на Африка и подпечата своето място в елиминациите.

Салах бе герой и преди четири дни, когато Египет победи драматично Зимбабве с 2:1, като тогава суперзвездата на Ливърпул вкара победното попадение в продължението на мача.

Сега той го направи в последната минута на първата част от дузпа.

