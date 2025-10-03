Ето го героят, загинал на Елените

В трагедията има и добро - че още съществуват такива хора.

Това е Цанко Иванов - човекът, който загина днес, докато се опитваше да спаси други хора по време на бедствието, връхлетяло ваканционно селище Елените.

Новината бе съобщена от Николай Нанков във фейсбук, който написа:

"Това е Цанко Иванов, който днес се саможертва, докато се опитваше да спаси други хора по време на бедствието в к.к. "Елените"! Познавах го. Беше чудесен човек, професионалист и патриот. Има и такива българи! Светла да е паметта му и безсмъртен примерът му!".

Трагичният случай се разигра в деня, когато природното бедствие отне още два живота в района. Иванов остава в паметта на близките и колегите си като човек с висок морал и смелост, който до последно е мислел за другите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com