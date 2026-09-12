Нов шок с имотите на "Елените"
Собствениците се оплакват
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Собствениците се оплакват
Пораженията след наводненията са големи
Части от „Негреско“ обаче може да бъдат засегнати, ако експертизата го изиска
Манол Генов посочва човешки грешки и компромиси като основен виновник за бедствието
Рискът Слънчев бряг да бъде наводнен идва от коритото на река Хаджийска
Има и жертви на стихията
Говори Манол Генов
Причината са очаквани интензивни валежи
"Метео Балканс" с тревожна прогноза
Нов кошмар застигна Елените. След тежките наводнения в региона централното водоснабдяване в Елените е замърсено и негодно за пиене и готвене. От държа...
Потопите взимат жертви, виновни няма
Как реката е била продадена на частни собственици и се е превърнала в позволена за застрояване площ?
Природното бедствие, съчетано с човешката глупост и безотговорността на институциите, взе 4 жертви в „Елените“
Количеството вода е била направо убийствено
Каква е причината за трагедията
Огромно свлачище може да се активира
Нашата единствена мегазвезда във футбола Христо Стоичков най-много от цялото българско Черноморие обича да почива в курорта Елените. Преди големия пот...
Няма разрешения за застрояването
Хората ще могат да получат до 7 500 лева
Специалисти ще огледат дерето, което е застроено, за да се разбере дали може да се почисти