Meteo Balkans разкри пълен шок с потопа на Елените!

Много сериозно, направо шокиращо разкритие за потопа във Ваканционно селище „Елените“ направиха метеоролозите от Meteo Balkans.

Седмица след трагедията, при която загинаха четирима души, стана известно, че дебит на приливната вълна е между 12 и 15 кубични метра в секунда .

За да си го представите по-лесно — 1 m³ е равен на 1000 литра. Следователно, 12–15 m³/s означава, че всяка секунда протичат между 12 000 и 15 000 литра вода. Това количество е достатъчно, за да напълни стандартен плувен басейн (около 50 m³) за малко повече от 4 секунди.

В сравнение с големите реки в България и по света, дебит от 12 m³/s не е особено голям. Това е типична стойност за средно голяма река или за по-голяма река по време на лятно маловодие.

За сравнение: средният дебит на река Искър при София е около 8 m³/s, но при вливането си в Дунав достига над 50 m³/s. Река Марица при Пловдив има дебит около 25 m³/s, а Дунав при влизането си в България — над 5000 m³/s.

Падналите валежи за кратък период предизвикаха приливна вълна с височина около 5–6 метра. Според симулацията е имало няколко последователни вълни, което напълно съвпада с данните от очевидците.

Точното количество литри в секунда е почти невъзможно да се определи, но чрез симулации може да се даде приблизителна оценка. Именно това направихме ние от Meteo Balkans.

В района на Елените и Свети Влас дебит от 12 кубични метра в секунда (12 m³/s) е изключително голямо, дори катастрофално количество вода.

Причината за това е, че в този район няма големи, постоянно течащи реки. Местността се характеризира предимно със сухи дерета и малки водни течения, които се спускат от Стара планина към морето. При нормални условия дебитът на тези водни течения е незначителен — много под 1 m³/s.

