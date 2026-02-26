Само 5% от пенсионерите доволни. Голямата илюзия

Само 5% от пенсионерите разчитат на втора пожизнена пенсия. Хората, получаващи вече плащания от частните пенсионни фондовете, са 44 090 към края на миналата година. От тях обаче само 8 821 взимат втора пожизнена пенсия или едва 5 на сто, а 35 269 лица са получили разсрочени плащания, защото натрупаните в партидите им пари са малко. Това показват последните данни на Комисията за финансов надзор, публикувани от финансовия портал pariteni.bg.



Това са хора, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През 2025 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 19,039 млн. лв. за пенсии, 175,4 млн. лв. за разсрочено изплащане и над 1 млн. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.



Средният размер на изплатените пенсии през 2025 г. е 237,87 лв., а средният размер на разсроченото плащане 522,92 лв.

Към края на миналата година 5 126 236 са осигурени в пенсионните фондове, 35 269 получават разсрочени плащания и 9 554 са пенсионери (2 в професионалните и 731 в доброволните пенсионни фондове, и 8 821 във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии). През годината общият брой на участниците във фондовете се е увеличил със 74 822 души или с 1,47 на сто.



Към 31.12.2025 г. общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на ПОД е 31,174 млрд. лв., като 30,781 млрд. лв. са нетните активите на пенсионните фондове, 393,2 млн. на фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи под управление на ПОД нараства през годината с 4,450 млрд. лв. или с 16,65 на сто.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са нетните активи на универсалните пенсионни фондове – 86,86 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове – 6,40 на сто и доброволните пенсионни фондове – 5,42 на сто. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,68 на сто, изпреварвайки фондовете за изплащане на пожизнени пенсии с 0,58 на сто и доброволния фонд по професионални схеми с 0,06 на сто.



Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове пенсионни фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 16,76 на сто спрямо 31.12.2024 г. Следват професионалните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 13,41 на сто и 10,48 на сто. Отчетеният ръст от доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода е 8,12 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през 2025 г. са общо 3,354 млрд. лв. и се увеличават с 13,46 на сто в сравнение с 2024 г. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 13,43 на сто, а в професионалните пенсионни фондове 10,60 на сто. Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове – 18,44 на сто. Доброволният пенсионен фонд по професионални схеми отчита ръст от 2,35 на сто в постъпленията от осигурителни вноски.

