Рязка промяна с втората пенсия. Голям капан

Възможността хората бързо да получат парите си за втора пенсия е отрязана. Това става с проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, който беше приет от социалната комисия към парламента по предложение от Министерски съвет. Част от хората ще трябва задължително да получават пожизнена пенсия, вместо бързо да изтеглят парите си, а частните пенсионни фондове години наред ще събират такси от тях, предава "Труд".

В промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвидено пожизнена втора пенсия от универсален пенсионен фонд да получават хората, които имат достатъчно натрупани пари, за да взимат до края на живота си поне по 10% от минималната заплата към момента на отпускане на пенсията. При сегашната минимална заплата от 620,20 евро това прави по 62 евро на месец. В момента най-малката пожизнена пенсия е 15% от минималната пенсия за стаж и възраст (322,37 евро), което прави 48,36 евро.

В първоначалния проект за промени в КСО, който беше разработен от правителството в оставка, беше предвидено хората, чиито пари в универсален пенсионен фонд позволяват получаването на пожизнена пенсия в размер между 10 и 20 на сто от минималната заплата, да имат право на избор - за взимат пожизнена пенсия или разсрочено плащане. Тоест сами да решат дали да получават пожизнено по-малки суми всеки месец или да взимат по-големи суми, но в продължение на по-кратък срок, например 3-4 години. В окончателния вариант на промени в КСО, който е одобрен от Министерски съвет и внесен в Народното събрание, тази възможност е отпаднала. Тоест хората, които имат достатъчно пари в универсален пенсионен фонд (УПФ), за да получават пожизнено 10% от минималната заплата, няма да могат да вземат по-бързо парите си. Възможността за избор на хората е ограничена, а частните фондове по-дълго време ще взимат такси от осигурените граждани.

Промяната е направена след като от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване поискаха възможността за избор на гражданите да бъде премахната. Данните на пенсионните компании показват ясно изразени предпочитания за максимално скъсяване на срока на пенсионните плащания с цел получаване на по-големи суми през първите години след пенсиониране.

Ако се запази възможност за избор за получаване на разсрочени плащания вместо пожизнена пенсия, кръгът на хората с пожизнена пенсия ще бъде силно стеснен, включвайки само тези, за които пожизнената пенсия е над 20% от минималната заплата, тоест над 124 евро, гласи становище на браншовата асоциация. За отпускането на тази пенсия ще бъдат необходими натрупани средства в индивидуалната партида в размер около 25 555 евро за жените и 23 688 евро за мъжете, показват изчисления на пенсионните компании. С оглед на размерите на средните и най-високите натрупвания по индивидуалните партиди в УПФ, можем да предположим, че процентът на осигурените, отговарящи на това изискване, ще е минимален, пише в становището на бранша.

Оказва се, че много малко хора могат да разчитат на пожизнена пенсия над 124 евро. За да вземе човек минималната пожизнена пенсия от 62 евро, е необходимо да има два пъти по-малко натрупани пари в УПФ, което прави 12 777 евро за жените и 11 844 евро за мъжете. Но и това е в пъти повече от средния размер на реално наличните пари по партидите на осигурените, което означава, че повечето хора и да искат няма да получават пожизнена втора пенсия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com