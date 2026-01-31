НОИ с ключова новина! 228 107 пенсионери с повече пари

Устойчива тенденция за нарастване на броя на работещите пенсионери отчита НОИ. В края на 2024 г. броят на работещите пенсионери, получаващи лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, възлиза на 225 788 души. По данни за ноември 2025 г. техният брой нараства до 228 107, което представлява увеличение с малко над 1% спрямо предходната година. Това съобщи в специално интервю за "Стандарт" управителят на НОИ Весела Караиванова - Начева.

Делът на работещите пенсионери от общия брой осигурени лица се запазва сравнително постоянен във времето и възлиза на около 8%.

Най-висок дял на работещите пенсионери се наблюдава в секторите охрана и здравеопазване, както и в икономически дейности, свързани със специфични професии, изискващи високо специализиран труд и натрупан професионален опит, каза Начева.

Факторите, които влияят върху устойчивото нарастване на броя на хората, които остават на работа и след като се възползват от правото си на пенсия, могат да бъдат търсени в няколко посоки. На първо място влияние върху тази тенденция имат финансовите причини. След пенсионирането си лицата желаят да запазят досегашния си жизнен стандарт и предпочитат да не разчитат само на пенсия, продължи управителят на НОИ.

Освен това, продължаването на трудовата дейност осигурява и нарастване на размера на пенсията, което се случва чрез ежегодното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери на 1 април.

Сред демографските фактори, които играят роля за по-дългото оставане на пазара на труда, е липсата на кадри в определени икономически сектори, което прави работодателите по-отворени към идеята за задържане или за наемане на квалифицирани кадри, макар и пенсионери. Не на последно място, влияние оказват и социалните и личните мотиви, сред които желанието за поддържане на активен начин на живот, запазване на социалните контакти и усещането за полезност и професионална ангажираност, каза Весела Караиванова-Начева.

