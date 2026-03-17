Безценното злато от Панагюрище отново у дома за голямата годишнина

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща в Панагюрище по повод 150-годишнината от Априлското въстание. От 1 април до 17 май той ще бъде изложен в зала „Трезор“ на Историческия музей в града, съобщи директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов. Очаква се събитието да привлече засилен интерес както от български, така и от чуждестранни посетители, предвид символиката на годишнината и рядката възможност оригиналът да бъде видян извън столицата.

Жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят деветте златни съда в специално изградена зала, създадена с дарителски средства на „Асарел-Медет“ АД и проф. Лъчезар Цоцорков. През останалото време там е експонирано копие на съкровището. Системата за сигурност и контрол на микроклимата в залата е съобразена с най-високите музейни стандарти, за да гарантира съхранението на изключително ценните експонати.

Завръщането на оригинала тази година съвпада с честванията по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Последното му представяне в града беше през септември миналата година. Самото съкровище има силна символична връзка с региона, който е сред центровете на въстанието през 1876 г., превръщайки събитието не само в културен, но и в исторически акт на памет.

Панагюрското златно съкровище представлява тракийски комплект от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг, открит на 8 декември 1949 година на около два километра от Панагюрище. Съкровището включва ритони, кани-ритони, амфора и фиала и се датира от края на IV и началото на III век пр.н.е. Смята се, че е принадлежало на тракийски владетел от одриското царство и е използвано при религиозни и тържествени ритуали. Съдовете са украсени с изображения на антични божества и герои, както и със сцени с митологични същества, което го прави едно от най-ценните археологически открития не само в България, но и в Европа.

