Евала! Идва 4-дневната работна седмица в България

Светът на труда е на прага на нова голяма трансформация, подобна на онази от средата на XX век, когато шестдневната работна седмица беше заменена от сегашния петдневен модел. Според Георги Първанов, член на УС на Българската конфедерация по заетостта, преминаването към четиридневна работна седмица вече не е утопия, а реална перспектива, която показва отлични резултати в редица държави.

Урокът на историята и новата мотивация

В ефира на БНР-Радио София експертът припомни, че стандартите за труд постоянно еволюират. Докато в миналото 12-часовият работен ден е бил норма, днес експериментите в страни като Исландия, Испания и Нова Зеландия доказват, че хората могат да свършат същата работа за по-кратко време, ако са по-силно мотивирани и отпочинали. За разлика от дистанционната работа, този модел еднозначно повишава ефективността на служителите.

Предизвикателствата пред българския бизнес

За да стане реалност у нас, 4-дневната работна седмица трябва да се въведе мащабно – или за цялата страна, или за конкретен отрасъл. Първанов предупреждава, че ако само отделни компании предприемат тази стъпка, те рискуват да станат неконкурентоспособни спрямо останалите фирми в бранша, които продължават да работят по стария график.

Изтъняващата средна класа и феноменът „бърнаут“

Експертът очерта и тревожна икономическа тенденция: докато преди десетилетия един работещ е можел да издържа цяло семейство, днес дори двама работещи често едва покриват разходите си. „Наблюдаваме изтъняване на средната класа и обедняване на населението“, отбеляза той. Този натиск, съчетан с претоварването, води до масово състояние на „бърнаут“. Първанов разкритикува остарелия модел на управление, при който мениджъри се хвалят с липсата на отпуск, подчертавайки, че почивката е ключова за продуктивността.

Златната среда за България

Въпреки че светът се променя, България се опитва да поддържа баланс в трудовите регулации. Докато дистанционната работа вече се е превърнала в стандарт за много сектори, следващата голяма стъпка ще бъде именно гъвкавостта на работното време, за да се отговори на новите социални и икономически реалности.

