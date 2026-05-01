ЕК с извънредно решение заради Близкия изток. Нови помощи

Европейската комисия даде „зелена светлина“ на държавите членки да прилагат нови схеми за държавна помощ в подкрепа на земеделците. Мерките са в отговор на шоковото поскъпване на горивата, торовете и суровините, предизвикано от военната криза в Близкия изток, и ще останат в сила до края на 2026 г., информират от Българския фермерски съюз (БФС).

Какво предвижда помощта?

Новият механизъм ще позволява на фермерите да компенсират до 70% от допълнителните си разходи за дизел и торове. Помощта ще се изчислява на база разликата между текущите пазарни цени и средните нива отпреди кризата. За да се осигури ликвидност, се въвеждат и облекчени процедури, чрез които производителите могат да получат до 50 000 евро по бързата писта – мярка, насочена основно към малките и средни стопанства.

Натиск за бързи действия у нас

Председателят на БФС Георги Стоянов обяви, че организацията ще настоява пред бъдещото правителство за незабавно стартиране на плащанията. Най-тежко засегнати са секторите на плодовете и зеленчуците, животновъдството и зърнопроизводството. Стоянов планира спешна среща с бъдещия министър на земеделието от „Прогресивна България“ веднага след гласуването на кабинета.

Брюксел в действие

Еврокомисарят по земеделие Кристоф Хансен определи ситуацията като „изключително сериозна“. „Искам на всяка цена да избегна спирането на производството и загубата на продуктивна земя“, заяви той след заседание на ресорните министри. Хансен обяви, че на 19 май ще представи и специален план за действие относно торовете, който цели намаляване на зависимостта на ЕС от внос и стимулиране на вътрешното производство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com