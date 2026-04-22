Тревога сред фермерите - горива и торове удрят рекордни нива

Рязкото поскъпване на горивата и други суровини заради войната в Близкия изток вече удря директно българското земеделие. Разходите в сектора растат бързо, а производителите предупреждават за сериозни рискове пред рентабилността. По думите на председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов натискът върху цените е безпрецедентен. Той очерта тревожна картина за следващите месеци.

„Когато говорим за земеделско производство в нашия сектор, себестойността на продукцията ни около 12-13-15% се формира от горивата. Предвид ръста, който имаме в момента - около 60 евроцента за последния месец–месец и половина“, посочи Проданов пред БНТ.

„Влиянието директното върху себестойността е около 6 евро на декар повишение“, добави той.

По думите му именно горивата са един от ключовите фактори, които в момента оскъпяват производството и свиват печалбите. В същото време той категорично отхвърли обвиненията за нерегламентирано използване на горива.

„Това е абсолютно невярно. Земеделските производители в България се възползват от възстановяване на акциза“, заяви Проданов.

„Горивата са нещо, което е абсурдно някой да си помисли, че могат да бъдат нереални“, подчерта той.

Председателят на асоциацията обясни, че фермерите плащат горивото на същите цени като останалите потребители и едва след година и половина получават обратно част от акциза - около 70%. По тази причина секторът настоява той да бъде увеличен до максимално допустимите 95%, както е в други европейски държави.

Влиянието на войната обаче не се ограничава само до горивата. По думите на Проданов поскъпването на суровините е още по-драматично.

„Стремглаво - може би около 100% е повишението вече за 30 дни, както и всичко свързано с петролните продукти“, предупреди той.

„Ще дам пример с тръбите за напояване - 80% е ръста в тръбите за напояване за 30 дни. Така, че ефектът от войната наистина в нашия сектор се усеща“, добави Проданов.

По негови думи секторът вече прави конкретни разчети за реалните щети. Данните показват сериозно увеличение на разходите, което не се компенсира от пазара.

„Това, което казваме ние е, че ефектът от войната в момента е пряко повишил себестойността ни с около 10 евро на декар в пшеницата“, заяви той.

„В момента цените на крайната ни продукция са в едно дъно от преди 17 години. Защото света произвежда повече, отколкото изяжда“, обясни Проданов.

Той предупреди, че това създава сериозен структурен проблем за сектора и поставя под въпрос бъдещето на производството.

„България в следващите няколко години трябва да намери решение на това какво правим с това зърно. Какво се случва с него, за да може да бъде продадено на цени, които да покрият разходите“, каза още той.

„Производителите в България не покриват разходите си за производство. Просто произвеждаме една пшеница, която върти едни пари и нищо не остава в икономиката ни“, заключи Проданов.

