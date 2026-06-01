Сеч на шефове в горските стопанства на Югозападна България

В Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) са сменени директорите на 18 горски и ловни стопанства, съобщиха от предприятието. Промените са част от управленска реорганизация, предприета от новия директор инж. Благой Милев, като в три от структурите са назначени временно изпълняващи длъжността.

Рокадите идват на фона на обявеното в края на миналата седмица тежко финансово състояние на ЮЗДП, чиито общи задължения към 30 април са над 15,8 млн. евро. От ръководството посочват, че новата кадрова политика цели оптимизация на работата, по-висока ефективност и по-добра координация между териториалните поделения и централното управление.

Според ЮЗДП промените трябва да доведат до по-добра организация на дейностите в горските и ловните стопанства, както и до по-висока отговорност при управлението на ресурсите. Очакванията към новите екипи са за по-добра оперативност, изпълнение на поставените задачи и устойчиво развитие на сектор „Гори“ в региона.

Новите директори са Радослав Петаков в ДГС Белово, Иван Богданов в ДГС Белица, Андон Стаменов в ДГС Благоевград, Симеон Манолчев в ДЛС Витошко-Студена, Марко Запрев в ДГС Гоце Делчев, Бисер Русков в ДГС Гърмен, Радослав Узунов в ДЛС Дикчан, Любен Тосков в ДГС Добринище, Тони Колев в ДГС Дупница, Веселин Иванов в ДГС Етрополе, Диана Стоицова като временно изпълняващ длъжността директор в ДГС Невестино, Васил Кирянов в ДГС Разлог, Иван Гърков в ДГС Рилски манастир, Владимир Миланов в ДГС Самоков, Сашо Карадачки в ДГС Симитли, Мирослав Джупаров в ДГС София, Биляна Благоева в ДГС Сливница и Светослав Николов в ДГС Якоруда.

Сменен е и досегашният директор на ДГС Кюстендил, като се очаква назначението на нов ръководител. Така кадровите промени обхващат значителна част от структурите на предприятието в момент, когато финансовото му състояние вече е публично определено като тежко.

От ЮЗДП обвързват реорганизацията с необходимостта от по-ефективно управление и по-ясна отговорност в системата. На практика новите назначения ще бъдат първият тест за ръководството на предприятието след обявените задължения и заявката за нов подход в управлението на горските и ловните стопанства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com