Висшето училище по телекомуникации и пощи отбеляза 145 години с юбилейна пощенска марка

Висшето училище по телекомуникации и пощи постави началото на тържественото честване на 145-та годишнина на университета с валидиране на юбилейна пощенска марка. Годишнината отбелязва 145 години от издаването на Указа на Княз Александър I Батенберг и създаването на Държавното телеграфо-пощенско училище, чиито правоприемник е Висшето училище по телекомуникации и пощи. Това е първото от поредица събития, които се провеждат под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова - признание не само за историята и традициите на Висшето училище, но и за неговата роля в развитието на комуникациите, лидерството и технологичното образование в България.

Официални гости на събитието бяха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова, заместник-министърът на туризма Георги Тодоров, секретарят на Президента по култура, образование и връзки с българите зад граница Милена Димитрова, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров, Здравко Анакиев – главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД и кметът на район „Студентски“ Петко Горанов. На тържеството присъстваха още членове на Настоятелството на университета, ректори на висши училища, представители на бизнеса – партньори на ВУТП, преподаватели, студенти и служители.

Ректорът проф. д-р Миглена Темелкова откри тържеството с думите: „С особена гордост мога да кажа, че ВУТП отстоява своето място не само в българското образователно пространство, но и в глобалното. Все повече са студентите от чужбина, които предпочитат българското Висше училище по телекомуникации и пощи, все повече са и българските студенти, които приемаме. Това означава, че ние в тези 145 години сме съхранили не само духа, който е заложил Батенберг - съхранили сме тази традиция, надградили сме я и продължаваме да даваме кадрите на бъдещето, специалистите на бъдещето.“ Проф. Темелкова благодари на всички дългогодишни партньори на университета за подкрепата и на целия академичен състав, който допринася за значимия принос на ВУТП към националната икономика.

„Днешната марка не е просто юбилеен знак. Тя е мост между поколенията. Преди 5 години издадохме пощенска карта за 140-та годишнина, днес продължаваме тази традиция, защото паметта трябва да бъде жива, а историята разказвана“, каза зам.-министър Анна Михнева-Натова. Тя допълни, че е особено важно младите хора, които днес учат във ВУТП, да осъзнават, че те са част от една образователна институция с историческа значимост и че зад всяка една технология и модерна информационна система – стоят поколения български специалисти, преподаватели и държавници.

„Днешният юбилей е начин както да отдадем заслужено уважение към историята, така и да подчертаем значението на приемствеността между поколенията, знанието и обществената отговорност. ВУТП е авторитетен образователен и научен център, който подготвя специалисти с ключова роля за развитието на българските комуникации, технологии и дигитална свързаност“, каза заместник-министърът на туризма Георги Тодоров. Той подчерта, че подобни жестове съхраняват историческата памет и напомнят колко важни са личностите, посветили труда си за развитието на българската държавност.

Събитието бе под надслов „История в развитие: 145 години телекомуникации и пощи в служба на България“. В рамките на церемонията музеят на ВУТП бе именуван на Иван Стоянович – Аджелето – държавник и общественик, допринесъл за институционалното изграждане на пощите и телеграфите в България. С почетен плакет на ректора на Висшето училище по телекомуникации и пощи бе отличен неговият правнук - проф. д-р Петър Стоянович – изследовател на живота и делото на Иван Стоянович, който подари екземпляр от книгата „Известният непознат: Иван Стоянович-Аджелето (1862–1947)“, както и портрет на Иван Стоянович, който ще стане част от постоянната експозиция на изложбената зала.

На финала на събитието тържествено бе поставен първодневният печат на Български пощи, който валидира юбилейната марка.

