Революция във вузовете! Хартиените документи отстъпват място на електронните

Висшето образование в България е на прага на сериозна промяна, която ще засегне всеки студент. Студентските книжки и част от основните академични документи постепенно ще бъдат заменени от електронни системи. Това предвиждат промени в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на документите, издавани от висшите училища.

Инициативата идва от самите университети и цели модернизиране на административните процеси и по-голяма прозрачност. В ефира на БНТ главният секретар на Националния център за информация и документация Вержиния Цванкова очерта конкретните параметри на предстоящата трансформация.

Цванкова подчерта, че промените са насочени към цялостна дигитализация на системата и са резултат от съвместна работа между университетите и институциите.

„Промените в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, са изцяло предложени от висши училища и Националния център за информация и документация. Те са свързани с повишаване на прозрачността в дигиталните процеси в областта на висшето образование, както и с въвеждането на пълна електронизация на съхраняваните данни и издаваните документи от самите висши училища“, заяви тя.

По думите й новата система ще даде директен достъп на студентите до тяхната академична информация.

„Това означава, че всеки студент вече ще има свое собствено електронно досие, което от мобилното си устройство или компютър ще може в реално време да следи своя студентски статус“, обясни Цванкова.

Една от най-осезаемите промени ще бъде премахването на необходимостта от физическо присъствие за административни услуги. Студентите вече няма да се редят на опашки за издаване на справки или уверения, тъй като голяма част от тези процеси ще бъдат изцяло дигитални.

Въпреки това университетите ще запазят известна свобода в прилагането на новите правила.

„Поради автономията на висшите училища, те сами ще преценят съобразно спецификата на своите студенти и специалности дали да водят документите както в електронен вариант, така и на хартиен носител“, уточни тя.

Цванкова подчерта, че процесът на дигитализация вече е започнал в много университети.

„В момента голяма част от университетите качват оценките на своите студенти онлайн“, посочи тя.

Сред ключовите цели на реформата е и постигането на съвместимост с европейските стандарти за обмен на данни. Това ще позволи по-лесно признаване на документи и по-добра свързаност между образователните системи.

„Вече всички висши училища ще могат във своите информационни системи и изцяло по електронен път да водят оценките с електронни подписи, като целият академичен състав ще може да се подписва в тях“, заяви Цванкова.

Очакванията са, че в следващ етап и дипломите ще преминат към изцяло електронен формат, което на практика ще сложи край на традиционната студентска книжка в познатия й вид.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com