Никола Веселинов влезе в МС като символ на младата българска наука

Премиерът Румен Радев се срещна с ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов, който спечели конкурса „Млад учен“ в САЩ. Премиерът заяви, че отличието е не само признание за знанията, труда и постоянството на българския ученик, но и голям успех за страната.

На срещата присъства и научният ръководител на Веселинов - Мирослав Маринов. Радев изрази надежда, че този резултат ще насърчи повече млади хора в България да се насочат към науката, математиката и изследователската работа.

Премиерът подчерта, че успехът на Никола Веселинов е поредно доказателство за силния потенциал на българските ученици в областта на математиката. По думите му подобни постижения показват, че когато талантът бъде подкрепен със сериозна подготовка и постоянство, България може да бъде разпознаваема на най-високо международно ниво.

Никола Веселинов от своя страна акцентира върху значението на системната научна дейност. Той посочи, че именно последователната работа, натрупването на знания и постоянството са в основата на успеха му в престижния конкурс.

Научният му ръководител Мирослав Маринов открои ролята на Ученическия институт по математика и информатика за развитието на младите таланти в България. Той подчерта, че институтът дава възможност на учениците да развиват потенциала си в научна среда и да работят по проекти, които ги подготвят за международни конкурси.

Маринов отбеляза и значението на партньорството между Ученическия институт по математика и информатика, Министерския съвет и отговорните институции. Според него такава подкрепа е важна, за да могат способните български ученици да получават условия за развитие и да превръщат таланта си в реални постижения.

Срещата постави акцент върху нуждата държавата да насърчава младите хора, които избират науката и високите постижения. Успехът на Никола Веселинов беше представен като пример, че българското образование и научните школи могат да дават резултати, които носят международно признание и национална гордост.

