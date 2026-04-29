Ще останат ли българските студенти без стипендии?

Кризата с финансирането на висшето образование в България навлиза в критична фаза и докато правителството утвърждава международни договори, на родна земя бюджетният дефицит поставя под въпрос бъдещето на хиляди студенти.

Стипендиите са под въпрос

Сериозен недостиг на средства заплашва изплащането на стипендиите за успех в държавните университети. Докато социалните и докторантските плащания са гарантирани с приоритет, бюджетът за останалите категории е почти изчерпан. Шокиращата реалност е, че дори студенти с пълен отличен успех (6.00) може да не получат финансово стимулиране през следващия семестър поради липса на лимити в Министерството на образованието и науката (МОН).

5% за образование не стигат!

Синдикат „Образование“ излезе днес с официален анализ на текущия бюджет. Профсъюзите настояват за незабавно преразглеждане на финансовите параметри, подчертавайки, че заложените средства са крайно недостатъчни за покриване на инфлационните процеси и нужните реформи в сектора.

