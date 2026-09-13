Какво избират отличниците на България да учат
Голямото пренареждане в университетите започна
Следете всички новини, анализи и коментари за Вуз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Голямото пренареждане в университетите започна
Синдикати и ректори алармират за тежък недостиг на средства във висшето образование
Било е обсъдено висшите училища да повишат тежестта на оценките по математика
Всички там са от една африканска страна - Нигерия, като само за 10% от тях има данни, че са у нас
Много университети замразяват таксите за европейци
Целта е да има повече висококвалифицирани и мотивирани млади преподаватели
„Класическа филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и „Корабостроене и морска техника“ в Техническия университет
Приемат студенти за обучение в агробизнеса и за спортни специалности
Държавата намали приема на студенти, 1700 по-малко ще са бакалаврите, свиват местата за икономисти и психолози
Вариантът може да бъде въведен през 2022 година
Така най-старото висше търговско училище у нас ще може да посрещне около 50 студенти не само от Великобритания, но и от цял свят
От руския ВУЗ писали на Гугъл да махне името на серийния убиец, което стои редом с това на писателя Солженицин, но им отговорил робот
Съвместната програма на Fibank (Първа инвестиционна банка) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) предоставя практически умения в различни...
Варненският свободен университет навлиза в своята 26-годишнина. „Това е не само повод за празник, не само за равносметка на изминалото време, а по-с...
Вдигат се таксите във ВУЗ-овете за изучаване на педагогика. Те ще се увеличат в почти всички университети от предстоящата учебна 2016/2017 година. Тов...
Специализирано висше училище по обществено здраве за обучение на медицински сестри, акушерки и кинезитерапевти ще бъде създадено в Перник. Идеята е н...
Ерата на икономистите отстъпва пред математици и програмисти За реформата във висшето образование се говори поне от десет години. За първи път обаче...
Медицината и компютърните науки са сред най-желаните специалности, които българите в чужбина желаят да изучават в наши университети. Това стана ясно п...
За 22-ри път отваря в понеделник идната седмица врати кандидатстудентска борса в Добрич, която по традиция се организира от общината и Сдружение "Канд...
Режат наполовина приема по икономика в най-слабите университети Ако под 30% от завършилите работят по специалността си, свиват броя на студентите Не...