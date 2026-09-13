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ВСУ стана на четвърт век

ВСУ стана на четвърт век

Варненският свободен университет навлиза в своята 26-годишнина.  „Това е не само повод за празник, не само за равносметка на изминалото време, а по-с...

15 април | 14:37
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