Деветата международна лятна академия по лидерство на ВУТП събира студенти, учени и обществени лидери в Синеморец

Деветата международна лятна академия по лидерство, организирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи, тази година ще се проведе от 3 до 7 юни 2026 г. в курортното селище Синеморец, под надслов „Лидерство отвъд алгоритмите: от данни към решения". Академията се утвърди като едно от най-престижните образователни събития за млади хора с интерес към лидерството, управлението и общественото развитие. Тази година форумът е под патронажа на президента Илияна Йотова, като част от събитията, отбелязващи 145 години от създаването на университета.

В инициативата ще се включат студенти и докторанти от различни български висши училища, които ще имат възможност да обменят идеи и опит с изявени представители на академичните среди, бизнеса, държавната администрация и медиите. Основната цел на Академията е да насърчи развитието на лидерски качества, стратегическо мислене и умения за вземане на решения в динамична обществена и професионална среда.

Официалното откриване на форума ще бъде на 3 юни, а сред специалните гости са Н.Пр. Андреа Икич-Бьом – посланик на Република Австрия в България, проф. д-р Марин Киров – кмет на община Царево, Дико Диков – областен управител на област Бургас.

В рамките на петте дни участниците ще се срещнат с утвърдени лидери и експерти от различни сфери. Сред лекторите са Микеле Санторелли – италиански предприемач и генерален мениджър на „Kuminiano Fruit", проф. д-р Милен Балтов – ректор на Бургаския свободен университет, доц. д-р Мариана Тодорова – член на Независимия панел на високо равнище по генерален изкуствен интелект към Общото събрание на ООН, проф. д-р Боряна Иванова – ректор на Аграрен университет – Пловдив, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски", както и представители на държавната администрация и публичния сектор.

Особено внимание в програмата е отделено на темите за лидерството в епохата на изкуствения интелект, стратегическото управление, критичното мислене, кризисните комуникации и вземането на решения под обществен натиск. Лекторите ще споделят своя професионален опит, успешни практики и предизвикателства от реалната управленска среда.

Сред гостите на Академията ще бъдат още Кирил Вълчев – генерален директор на Българската телеграфна агенция и Милен Митев – генерален директор на Българското национално радио, които ще представят ролята на лидерството в съвременните медии и управлението на промените в дигиталната ера.

Традиционно програмата включва и културни инициативи, насочени към опознаване на българските традиции и културно наследство. Участниците ще посетят село Българи – единственото населено място в България, където се съхранява вековната нестинарска традиция.

Деветата международна лятна академия по лидерство на Висшето училище по телекомуникации и пощи продължава мисията си да създава среда за обучение, вдъхновение и изграждане на бъдещи лидери, способни да отговарят на предизвикателствата на съвременния свят.

