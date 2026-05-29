Последен шанс за предварителен изпит в УНСС

На 7 и 14 юни зрелостниците могат да си осигурят сериозно предимство при кандидатстването

Броени дни остават до последните предварителни изпити за прием в УНСС – възможност, която всяка година хиляди кандидат-студенти използват, за да увеличат шансовете си за класиране в желаната специалност.

Тази година предварителният изпит по математика придобива още по-голямо значение. Причината е, че през учебната 2026/2027 година 20% от приема в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ ще се извършва чрез Общ конкурсен изпит по математика (ОКИМ) или чрез оценка от държавен зрелостен изпит по математика. Това е регламентирано с Постановление № 21 на Министерския съвет от 29 януари 2026 г.

Решението поставя още по-силен акцент върху математическата подготовка на кандидат-студентите и ясно показва тенденцията висшето образование да търси млади хора с аналитично мислене, логика и умения за работа с данни.

За зрелостниците това означава едно – математиката може да се окаже ключът към прием в предпочитаната специалност. Оценката по математика ще бъде с по-висока тежест при образуването на състезателния бал. Резултатът от ОКИМ или матурата по математика се умножава по коефициент 4, докато оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература се умножава по коефициент 3. На практика това дава реално предимство на кандидатите, избрали изпит по математика.

Примерът е показателен – ученик с оценка 3.50 по математика и общ успех от дипломата 5.50 формира състезателен бал 19.50. В същото време кандидат с по-висока оценка – 4.50 на матурата по български език и литература, но със същия успех от дипломата, получава по-нисък бал – 19.00. Така предимството в класирането е за кандидата с математика. Това е ясен сигнал към учениците да не подценяват подготовката по математика, особено ако планират обучение в направления като икономика, финанси, счетоводство, бизнес администрация, маркетинг, дигитален бизнес или управление.

Предварителните изпити имат и още едно важно предимство – дават спокойствие и сигурност на зрелостниците още преди началото на редовната кандидатстудентска кампания. Учениците могат да проверят знанията си в реална изпитна среда, да придобият увереност и да разполагат с готов резултат, който да използват при кандидатстването си.

По желание дванадесетокласниците могат да се явят и на няколко предварителни матури, което им позволява да подобрят резултатите си и да увеличат възможностите си за прием.

От УНСС напомнят, че предварителните изпити често се оказват решаващи за кандидатите в най-желаните специалности, където конкуренцията традиционно е много висока.

Последни дати за предварителни изпити в УНСС

Дата Час Изпит Място 7 юни 2026 г. (неделя) 9:00 ч. Български език и литература УНСС 14 юни 2026 г. (неделя) 9:00 ч. Общ конкурсен изпит по математика УНСС

През последните години УНСС затвърждава позицията си като едно от най-предпочитаните висши училища в България. Университетът предлага обучение в 53 актуални бакалавърски специалности, тясно свързани с нуждите на бизнеса, институциите и съвременната икономика.

Едно от големите предимства на УНСС е практическата насоченост на обучението. Студентите имат възможност да работят по реални бизнес казуси, да участват в стажове и практически програми, да се срещат с представители на водещи компании и държавни институции още по време на следването си.

Университетът поддържа партньорства с множество работодатели, банки, финансови институции, международни компании и организации, което значително улеснява професионалната реализация на младите хора след дипломирането им.

Не е случайно, че голяма част от мениджърите, икономистите, финансистите и експертите в публичната администрация в България са възпитаници на УНСС. Сред завършилите университета през годините са и редица представители на държавната власт – министри, министър-председатели, ръководители на институции, успешни предприемачи и водещи експерти в икономическия и обществения живот на страната. Именно това превръща УНСС в предпочитан избор за амбициозните млади хора, които търсят качествено образование, престижна диплома и реална перспектива за професионално развитие.

Силно предимство за студентите е и международната ориентация на университета. УНСС участва активно в програми за студентска мобилност и обмен, включително по програма „Еразъм+“, което дава възможност на студентите да учат в чуждестранни университети и да трупат международен опит. УНСС е част от глобалния проект ENGAGE.EU, включващ 10 от водещите европейски икономически университета. В рамките на алианса университетите партньори реализират съвместни програми за обучение и сътрудничество в областта на научните изследвания. Тази година УНСС пое ротационното председателство на университетския алианс.

Модернизираната материална база, дигиталните ресурси, активният студентски живот и разнообразните възможности за развитие извън учебния процес също правят университета предпочитано място за обучение.

Именно затова ранната подготовка и правилният избор на изпит могат да се окажат решаващи за бъдещето на всеки зрелостник.

Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и предварителните изпити може да бъде намерена на priem.unwe.bg.

Допълнителна информация кандидат-студентите и техните родители могат да получат и от Колцентъра на УНСС на телефон 02/90 52 999.

